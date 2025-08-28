Minden idők legdrágább nemzeti konzultációja volt az ukránellenes Voks 2025

Orbán-kormány;Ukrajna;nemzeti konzultáció;uniós csatlakozás;kormánypropaganda;Balásy Gyula;Voks2025;

A kormánypropaganda céljainak megerősítésére indított úgynevezett véleménynyilvánító szavazás hirdetéseire 10,8, borítékolására és postázása 3,5 milliárd forint közpénz ment el. Mindebből Balásy Gyula érdekeltségei profitáltak.

Mindent egybevetve 14,7 milliárd forintba került a Voks 2025, amivel magasan az elmúlt 15 év legdrágább nemzeti konzultációja volt – derül ki az ukránellenes, nyár elején véget ért „véleménynyilvánító szavazás” részletes költségvetéséből, amelyet a HVG közérdekű adatigénylés nyomán megismert szerződések adataiból állított össze.

A lap szerint egészen mostanáig a legutóbbi, 2024. ősszel zajló, az új gazdaságpolitikáról szóló akció volt a legdrágább nemzeti konzultáció. Annak az összköltsége a Lakmusz tényellenőrző portál szerint összesen 14,2 milliárd forint volt, de a kormány hivatalosan csak a töredékét „vallotta be”, amikor idén áprilisban közzétette a technikai költségeket.

Szemben a tavalyi konzultáció 10,6 milliárdos hirdetési költségvetésével, a Voks 2025 reklámkampánya a tíz darab, erre vonatkozó szerződést összeadva 10,8 milliárd forintba került, ami mind a kormányzati kommunikációs tendereket nyerő Balásy Gyula cégénél, a New Land Média Kft.-nél csapódott le. Az összeget nagyrészt a reklámot közzétevőknek adta tovább, de megtartotta a reklámtörvényben rögzített 15 százalékos reklámközvetítői díjat – írja a lap.

A közterületeken 1670 óriásplakáton, 3100 Citylight-felületen, 300 hirdetőoszlopon és 50 digitális Citylighton zajlott a kampány. A köztévén még focimeccs alatt is ment le hirdetés, de a sajtó és az online felületek sem maradtak ki. Egy másik Balásy-cég, a Lounge Design Kft. kapott megbízást 351 millió forintért a szavazólap, a tájékoztató levél és a miniszterelnöki kísérőlevél előállítására, mindegyikből 7,8 milliót nyomtattak.

A lap szerint a nyomdai szolgáltatás tízszeresét, 3,495 milliárd forintot vitt el a postai küldemények összeállítása, a borítékok előállítása, ezeknek a címzettekhez való eljuttatása, valamint azoknak a szavazással összefüggő megkeresések kezelése, amelyek az 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalra futottak be. Érdekesség, hogy a kormány külön szerződött a Balásy-céggel arra, hogy a Voks 2025 honlapon elhelyezzen egy visszaszámlálót, ezért a technikailag és grafikailag is egyszerűen kivitelezhető feladatért a szerződés szerint 2,3 millió forintot kaptak.

A HVG megjegyzi, a 14,7 milliárd forintos büdzsé ráadásul nem is biztosan a valós végösszeg: bár az adatigénylés során elvileg az összes reklámköltéssel kapcsolatos szerződést ismertették, ezek júliusra már nem tartalmaztak hirdetési megbízásokat, márpedig abban a hónapban is jelentek meg újabb kormányzati plakátok és hirdetések a „Kétmillió nem Ukrajna EU-tagságára. Megmutattuk, hogy van véleményünk!” üzenettel.

Orbán Viktor még március elején jelentette be, hogy a magyarok véleményét is kikérik Ukrajna uniós tagságáról. A kormánypropaganda céljainak megerősítésére indított úgynevezett véleménynyilvánító szavazáson Orbánék szerint több mint kétmillióan szavaztak – 95 százalék voksolt az ukrán csatlakozás ellen –, azonban Magyar Péter korábban azt állította: a Voks2025 teljes kudarc volt, és legfeljebb 600 ezren vehettek részt rajta. Az aHang civil szervezet egy hónappal ezelőtti, Miniszterelnöki Kabinetirodának benyújtott adatigényléséből kiderült az is, hogy nem tudták ellenőrizni a kettős kitöltést, egyszerűen bíztak az emberekben.