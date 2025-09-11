Orbán Viktor szerint Charlie Kirköt a progresszív-liberális baloldal gyűlöletkampánya miatt ölték meg

gyilkosság;Orbán Viktor;gyűlöletkeltés;Charlie Kirk;

2025-09-11 13:39:00 CEST

Kocsis Máté pedig már Magyar Pétert emlegette.

Egymás után nyilvánulnak meg a fideszes politikusok Charlie Kirk halála ügyében, Kocsis Máté például már meg is találta a módját, hogy Magyar Pétert emlegesse a gyilkosságról szóló posztjában, azóta pedig Orbán Viktor is posztolt az X-en.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: „Tegnap elveszítettük a hit és a szabadság egy igaz védelmezőjét. Legmélyebb részvétünk a Kirk családnak és az amerikai népnek.”

A kormányfő ezt követően pedig meg is találta a bűnösöket: „Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico, Andrej Babiš, és most Charlie Kirk elleni támadásokhoz. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” - írta, bár arra nem tért ki, hogy Robert Fico pártja, a Smer (Irány - Szociáldemokrácia) történetesen baloldali, őt leginkább az oroszbarátsága köti össze a magyar miniszterelnökkel.

Mint lapunk is beszámolt róla, Charlie Kirk Trump-párti amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően halt meg, hogy szerdán lövés érte Utah államban, egy egyetemi rendezvényen. A támadót egyelőre keresik. A utahi hatóságok két személyt letartóztattak a gyilkossággal kapcsolatban, ám később mindkettőjüket szabadon engedték. A fiatal férfit válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt. A nyomozásban a helyi rendőrség mellett Utah állam rendőrsége, valamint az FBI egységei is részt vesznek.