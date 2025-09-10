Meglőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát

lövöldözés;konzervatív;Utah;Donald Trump;influenszer;Charlie Kirk;

2025-09-10 22:40:00 CEST

Rendőrségi források szerint állapota válságos.

Lövés érte Utah állam egyik egyetemén Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, politikai személyiséget szerdán, aki oktatási intézményekben tartott vitafórumairól vált ismertté és népszerűvé.

Rendőrségi források szerint Charlie Kirk állapota válságos, egy helyi kórházban ápolják.

Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze. Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. A rendőrök szinte azonnal előállítottak egy gyanúsítottat, aki a helyi hatóságok őrizetében van.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója közölte, hogy a szövetségi hatóság emberei is bekapcsolódnak a vizsgálatba.

Donald Trump elnök közösségi oldalán mindenkit imára kért Charlie Kirkért, akit nagyszerű embernek nevezett.

A Fehér Ház közleménye szerint a Nemzetbiztonsági Tanács szintén szorosan nyomon követi a fejleményeket.

Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről. Elmondta, hogy a rendezvényt a tagállam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.

Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.