„Gondolom, nem gyalog” – Saját Wikipédia-oldala lett Mészáros Lőrinc halhatatlan kijelentésének

2025-09-11

Nagy emberek nagy szállóigéi.

„A Gondolom, nem gyalog kifejezést Mészáros Lőrinc használta 2025 májusában, amikor a sajtó munkatársai azt tudakolták tőle, milyen módon érkezett meg a Paris Saint Germain - Internazionale Bajnokok Ligája döntő színhelyére.” Ez immár egy Wikipédia-szócikkben olvasható, amelyik a felcsúti gázszerelő-polgármester-milliárdos elhíresült mondatából készült.

A szócikk további része arról szól, hogy a Gondolom, nem gyalog szóösszetételre a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó egyik vagyonkezelő cég, a Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. védjegybejelentést tett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 2025. június 27-én. A védjegybejelentés árujegyzéke többek között papírárukra, ruházati termékekre és távközlési szolgáltatásokra terjedne ki, s ha a lajstromozás megtörténik, akkor bár a kifejezést továbbra is lehet idézni, tilos lesz az árujegyzékben foglalt áruk illetve szolgáltatások tekintetében üzleti célra felhasználni.

Mint ismert, Magyarország leggazdagabb embere egy 22 milliárd forintos luxus magánrepülőgéppel utazott el Budapestről Münchenbe élőben nézni a Bajnokok Ligája 2025-ös döntőjét. Amikor a 444 a helyszínen arról kérdezte, hogy mivel érkezett a Paris St. Germain játékosainak is otthon adó szállodába, annyit mondott: – Gondolom, nem gyalog. Orbán Viktor egykori iskolatársa azt is tudatta, nem tartja túlzásnak, hogy a ferihegyi repülőtérig egy kétmilliárdos helikopterrel, onnan pedig a Bombardier Global 6500 típusú luxus magánrepülőgépén ment Münchenbe. Vitte a barátait is.

Mészáros Lőrincnek egyébként számos aranyköpést köszönhet már a magyar nyilvánosság, egyebek közt azért, mert a szerves részt közpénzből a leggazdagabb magyarrá váló NER-milliárdosnak esetenként gondot okoz a magyar nyelv helyes használata.