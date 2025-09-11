Elővette a villamoson a péniszét a miskolci szatír, majd odatolta egy nő kezéhez

rendőrség;Miskolc;szeméremsértés;szatír;

A rendőrök még keresik a szeméremsértőt, készült róla fotó.

Szatír szállt fel egy miskolci villamosra, a férfi benyúlt a gatyájába, elővette a nemi szervét és azt egy női utas kezéhez tolta.

A beszámolóval egybehangzóan a Miskolci Rendőrkapitányság közleményt adott ki, a rendőrség honlapján arról számoltak be, hogy szeméremsértés vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást. Egyelőre ismeretlen személlyel szemben, de az illetőről készült fotó, így felkutatásában a lakosság segítségét kérik. A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető 2025. augusztus 29-én 17 óra 10 perc körül egy miskolci villamoson viselkedett szeméremsértő módon egy nővel szemben. A felháborodott nő rászólt a férfira, aki a következő megállónál, a Thököly utcán leszállt - olvasható a hatósági közleményben.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a felvételeken látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon - írták.