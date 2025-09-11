Lemondott a Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke a szállodaszövetségben betöltött posztjáról

lemondás;szálloda;Tisza Párt;Forsthoffer Ágnes;

2025-09-11 18:24:00 CEST

2023 óta volt az MSZÉSZ balatoni régióvezetője.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke és turisztikai szakértője kedden lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról – írja a 24.hu a párt sajtóosztályának tájékoztatása alapján.

Forsthoffer Ágnes 2023 óta volt a szövetség balatoni régióvezetője. A lap ezzel kapcsolatban megkereste az MSZÉSZ elnökét, Somlyai Zoltánt hétfőn, akkor azt akarták megtudni, hogy Forsthoffer Ágnes maradhat-e a posztján a politikai szerepvállalása fényében. Azt a választ kapták, hogy a szövetség nem foglal állást ebben a kérdésben, de hozzátette, hogy az MSZÉSZ célja a szállodák és vendéglátóüzletek politikamentes szakmai- és érdekképviselete.

A lap feltette a kérdést, ki fogja átvenni a tiszás politikus helyét. Somlyai Zoltán erre azonban csak annyit közölt, hogy „a feladatkör átadásáról az MSZÉSZ megfelelő időben tájékoztatást fog adni”.

Forsthoffer Ágnes a balatonfüredi Hotel Margaréta szálloda tulajdonosa, s nemrégiben azt állította, hogy miután a Tisza Párthoz szegődött, az Orbán-kormány meg is kezdte a családi vállalkozásának a tönkretételét. Példaként felhozta, hogy egy nagy állami cég az utolsó pillanatban hirtelen lemondott egy több száz fős foglalást, mindössze egy nappal azt követően, hogy a Tisza Párt kötcsei rendezvényén felszólalt. Magyar Péter a Klubrádióban a Magyar Postát nevezte meg az érintett állami cégként, a foglalást viszont a Balásy Gyulához köthető Lounge Event Kft. mondta le, amelynek keretszerződése van a Postával.

A vállalat a Telex megkeresésére úgy reagált, hogy „technikai okok miatt a kétnapos rendezvény végül ügyfelünk által lemondásra került, ezért a foglalást is töröltük. Fontos kiemelni, hogy a szálloda felé vállalt szerződéses feltételeknek, mint minden esetben, így most is eleget teszünk, a számla kiállítását követően a szerződésben meghatározott módon teljesítjük pénzügyi kötelezettségünket” - tették hozzá. A cég azt is állította, hogy a hotel és a Lounge Event Kft. munkatársai a helyzetet zökkenőmentesen, a szakmai együttműködésnek megfelelően kezelték.

A kormányzati sajtó egyébként eközben nagy üzemben elkezdte Frosthoffer Ágnes karaktergyilkolását, a kormánypárti TV2-nek ráadásul mindezt úgy sikerül megtennie, hogy előtte éveken keresztül, több kitelepülést is tartott a vállalkozó szállodájában, például a Mokka nyári stábját és a Hal a tortán stábját is vendégül látták már itt.