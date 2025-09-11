Nem arra kapott felhatalmazást Orbán Viktor, hogy az adófizetők pénzén repüljön magángéppel a válogatott meccseire

közpénz;Orbán Viktor;magánrepülő;

Egymásnak ellentmondanak a nyilatkozatok és egyre zavarosabb a kép.

Egy szóval sem tér ki az Orbán Viktor által hivatkozott, 2018-ban keletkezett parlamenti állásfoglalás arra, hogy közpénzből kellene fizetni a miniszterelnök magángépes utazásait – írja a Telex.

Múlt hét szombaton a kormányfő az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) magángépén utazott el Dublinba, hogy megtekintse az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt.

Orbán Viktor erről az öt.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökének meghívására, az ő gépén és társaságában utazott, ahogyan azt rendszeresen teszi. Hozzátette, hogy ilyenkor a magyar állam fizeti az utat. Felidézte, pár éve volt egy vita a parlamentben arról, hogy helyes-e, ha a magyar miniszterelnök így jár el. „Ezt egy bizottság végigvitatta, volt egy ilyen döntése a bizottságnak, hogy rendben van. Tehát én a magyar parlament jóváhagyásával teszem, amit teszek” – fogalmazott.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) a portálnak küldött válaszában azt írta: amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet, illetve sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti.

A parlament mentelmi bizottsága valóban vizsgálta 2018-ban, hogy Orbán Viktornak szerepeltetnie kell-e vagyonnyilatkozatában a magánrepülős utazásokat. A kormánypárti tagok elutasították a vagyonosodási vizsgálatot azzal az indokkal, hogy „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”. A testület álláspontja szerint a miniszterelnöknek amúgy is csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat kell feltüntetnie vagyonnyilatkozatában. Erre a tényre a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője, Kálmán Olga hívta fel a figyelmet egy csütörtöki Facebook-posztban.

A Telex megjegyzi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón egy ponton már abban sem volt biztos, hogy Orbán Viktor képviselőként vagy miniszterelnökként utazott-e az írországi mérkőzésre. Védekezésként azt hangsúlyozta, hogy más országok állam- és kormányfői is rendszeresen járnak futballmeccsekre, és ezeket az utakat állami pénzből fedezik. Példaként a német kancellárt említette, aki 2014-ben állami különgéppel utazott a világbajnoki döntőre. Orbán Viktor azonban nem állami repülővel, hanem az OTP gépével utazott a vb-selejtezőre.

Ha hivatalos úton vett részt a meccsen – ahogyan azt a KTK állítja –, akkor közérdekű adatnak számít, mennyibe került az államnak az út. Gulyás Gergely erre nem tudott választ adni, hanem azt javasolta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát keressék meg. Ezt a Telex már szerdán megtette, de nem kapott választ. Az OTP a 444 megkeresésére közölte: a magángépet tulajdonló Air Invest Kft. nem ad ki információkat ügyfeleiről, így az utazás költségét sem árulják el. Általánosságban annyit jegyeztek meg, hogy „az állami vezetők minden esetben térítés ellenében, piaci áron használják az Air Invest szolgáltatásait”.

Csányi Sándor 2019-ben még azt nyilatkozta, hogy a kormányfő mindig személyesen fizeti utazásait és a szállást.