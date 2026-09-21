Három ország 13 színházába kerültek idén Színikritikus-díjak; idén 11 előadás kapott elismerést. A 2025/2026-os évad rekordere a Katona József Színház: triplázott a némacsend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert.
El Kazovszkij álomszerű, költői világát mutatja be a Godot Galéria Bálványállítás című kiállítása, melynek megnyitóján Gergye Krisztián táncművész is megidézte az alkotó gondolatiságát.
Logikus, játékos szófutamok, hatalmas női monológ. Ezt kínálja a Trafóban Elfriede Jelinek Árnyék (Eurüdiké mondja) című darabja Porogi Dorka összművészeti rendezésében.
Anat Gov Happy Ending című darabjának tegnap volt a premierje Szentendrén a városháza udvarán Gergye Krisztián rendezésében, nagyszerű szereposztásban. A tabukat feszegető előadás főszerepeit ugyanis Hernádi Judit, Hegyi Barbara, Margitai Ági, Bánfalvi Eszter, Fekete Ernő és Bertalan Ági játssza.