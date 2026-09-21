Triplázott a Katona némacsendje a színikritikusoknál

Három ország 13 színházába kerültek idén Színikritikus-díjak; idén 11 előadás kapott elismerést. A 2025/2026-os évad rekordere a Katona József Színház: triplázott a némacsend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert.