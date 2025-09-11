Bűnösnek találták Bolsonarót, amiért erőszakkal akart hatalmon maradni

Brazília;államcsíny;puccskísérlet;Jair Bolsonaro;

Történelmi ítéletet hozott a bíróság.

Bűnösnek találta Jair Bolsonaro korábbi elnököt a brazil legfelsőbb bíróság, amiért a 2022-es választási veresége után puccskísérletet szervezett – írja a Reuters.

Az ítélet történelmi jelentőségű, mivel ez az első alkalom Brazília történetében, hogy egy volt államfőt a demokratikus rend elleni támadás miatt mondanak ki bűnösnek. A bírói testület öt tagjából három a bűnösség mellett szavazott, egy bíró felmentést támogatott, egy másik pedig még nem voksolt. Cármen Lúcia bírónő hangsúlyozta, az ügy szimbolikus jelentőségű, mert egyszerre utal az ország múltjára, jelenére és jövőjére. Úgy fogalmazott, bőséges bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy Bolsonaro tudatosan ásta alá a demokratikus intézményeket és a politikai rendszert.

A volt elnököt öt bűncselekményben mondták ki bűnösnek: fegyveres bűnszervezetben való részvételben, a demokrácia erőszakos felszámolásának kísérletében, puccs szervezésében, valamint állami és kulturális értékek megrongálásában. Bolsonaro katonatisztként kezdte pályafutását, ejtőernyős tisztként szolgált, és nyíltan hivatkozott az 1964 és 1985 közötti katonai diktatúrára, amely több száz ember életét követelte.

Nem volt teljes egyetértés a bírák között: Luiz Fux bíró szerdán valamennyi vádpont alól felmentette Bolsonarót. Ez a döntés jogi kiskaput adhat a fellebbezésekhez, amelyek elhúzódhatnak a 2026-os választások közeledtével. Bolsonaro korábban jelezte, hogy indulni kíván az elnökválasztáson, bár a választási bíróság már eltiltotta a közhivatali szerepvállalástól. A bíróság péntekig dönt a kiszabható büntetésről, amely akár negyven év is lehet. Bolsonaro jelenleg házi őrizetben van egy másik ügy miatt.

Az ítéletben Bolsonaro mellett hét szövetségesét is bűnösnek mondták ki, köztük öt katonatisztet. Ez szintén első alkalom a köztársaság 140 éves történetében, hogy katonatiszteket ítéltek el a demokrácia megdöntésére tett kísérlet miatt.

Bolsonaro politikai pályája az 1980-as években indult, városi, majd kongresszusi képviselőként. Már ekkor ismertté vált a katonai diktatúra melletti kiállásával és provokatív kijelentéseivel. A 2014-es korrupciós botrány idején jelentősen nőtt a támogatottsága, ami 2018-as választási győzelméhez vezetett. Elnöksége idején szkeptikus volt a koronavírus-járvánnyal és az oltásokkal kapcsolatban, támogatta az illegális bányászatot és az esőerdők kiirtását, így az Amazonas erdőirtási arányai történelmi csúcsokat értek el. A 2022-es választási kampány során – amelyet végül Lula da Silva nyert meg – Bolsonaro egyre inkább messiási hangnemben beszélt, és kijelentette, hogy három jövő vár rá: letartóztatják, megölik, vagy győzni fog.