Kiposztolt egy képet Alekszej Navalnijról, eltiltották a jövő őszi választástól az orosz képviselőt

Oroszország;bíróság;eltiltás;ítélet;Alekszej Navalnij;

2025-09-12 09:32:00 CEST

Mihail Amoszovot „szélsőséges” szimbólumok bemutatása miatt büntették meg.

A szentpétervári Kalinyin kerületi bíróság 1500 rubeles pénzbírságot szabott ki Mihail Amoszov, a városi törvényhozás képviselője ellen „szélsőséges” szimbólumok bemutatása miatt – vette észre a Meduza erről szóló beszámolóját a 444.

A cikk szerint Amoszov kitett egy képet a Telegramra Alekszej Navalnijról, amikor az aktivista meghalt tavaly februárban meghalt a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte.

A tárgyaláson Amoszov közölte, azért írt bejegyzést Navalnijról, mert személyesen is ismerte őt. Hangsúlyozta, hogy nem támogatja a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványát, és 2007-ben maga is jóváhagyta Navalnij kizárását a Jabloko pártból, az úgynevezett „Orosz meneten” való részvétele és „nacionalista álláspontja” miatt.

Az Amoszov elleni jegyzőkönyv első bírósági tárgyalása már szeptember 8-án lezajlott, azonban valószínűleg időhúzási célból a bíróság visszaküldte a jegyzőkönyvet a rendőrségnek szabálytalanságokra hivatkozva. A bíróság szerint a jegyzőkönyvet olyan rendőr állította ki, akinek erre nem volt felhatalmazása, és nem vették figyelembe a képviselő különleges jogállását.

Így az Amoszov elleni határozat leghamarabb szeptember 21-én lép hatályba, ami azt jelenti, hogy a képviselő nem indulhat a következő, jövő őszi törvényhozási választásokon, ugyanis az ítélet jogerőre emelkedése után egy évig nem lesz választható. Vagyis ha a bíróság szeptember 8-án egyetlen ülésen elbírálta volna az Amoszov elleni anyagot, elméletileg beleférhetett volna a határidőkbe.

A 444 felidézi, Mihail Amoszov a szentpétervári Jabloko korábbi vezetője. 2003-ban és 2019-ben is indult a kormányzóválasztáson, és 2019-ben őt nevezték Alekszandr Beglov fő riválisának a szentpétervári polgármester-választáson. 2021-ben az Igazságos Oroszország jelöltjeként jutott be a városi törvényhozásba, akkor jelöltségét Alekszej Navalnij csapatának „Okos szavazás” projektje is támogatta.

2021 júniusában a Moszkvai Városi Bíróság „szélsőségesnek” nyilvánította Alekszej Navalnijhoz köthető szervezeteket. 2024-től kezdve Oroszországban tömegesen indítanak közigazgatási eljárásokat a tiltott szimbólumok bemutatásáról szóló 20.3. cikk alapján, többek között pusztán Navalnij nevének említése vagy fényképeinek közzététele miatt.