Képeket és videót tettek közzé Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

2025-09-12 07:27:00 CEST

Az FBI a további információkért 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Az FBI csütörtökön nyilvánosságra hozott Charlie Kirk meggyilkolásának gyanúsítottjáról több fényképet és egy videófelvételt is, miután megtalálták a puskát, amit feltehetően a merénylethez használt - írta meg a Reuters.

A gyilkosság indítékát a nyomozók egyelőre nem közölték, mindemellett Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy természetesen vannak sejtései - utalva arra, hogy politikai gyilkosság történhetett.

Az FBI és az állami tisztviselők szerint a gyilkos néhány perccel a rendezvény kezdete előtt érkezett meg az egyetemi kampuszra. Charlie Kirk egy beszélgetést tartott Bizonyítsd be, hogy tévedek címmel. A vita a szabadban zajlott nagyjából 3000 ember részvételével a Utah Valley Egyetemen, Orem városában, mintegy 65 kilométerre Salt Lake Citytől délre.

A biztonsági kamerák felvételein egyrészt látható, hogy egy férfi a gyilkosság előtt felmegy arra a tetőre, ahonnan a halálos lövést leadták. Napvilágot látott egy videó arról is, amikor lemászik a tetőről és elfut. Beau Mason, a Utah-i Közbiztonsági Minisztérium biztosa ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a feltételezett elkövető tenyérlenyomatait és DNS-anyagokat hagyott az épületen.

A Reuters felhívta a figyelmet, hogy Charlie Kirk egyébként a fegyvertartási jogok elkötelezett védelmezője volt, és éppen egy közönségkérdésre válaszolt a tömeges lövöldözésekkel kapcsolatban, amikor a halálos golyó eltalálta a nyakát.

A nyilvánosságra került fotók szerint a gyilkos fekete felsőt, fekete napszemüveget és sötét baseballsapkát viselt. A hosszú ujjú felsőt egy amerikai zászló előtt repülő sas képe díszítette. Spencer Cox, Utah állam kormányzója a nyilvánosság segítségét kérte a férfi megtalálása érdekében, az FBI pedig 100 000 dolláros nyomravezetői jutalmat ajánlott fel a gyilkos elfogásához vezető további információkért.