„Megint Moszkvából jött a parancs?” - Ruszin-Szendi Romulusz nem érti miért lehet külföldön is bevetni a TEK-et

Terrorelhárítási Központ;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-12 11:22:00 CEST

Szerinte ez a politika nem a magyarok védelmét szolgálja, hanem a saját hatalmuk görcsös megőrzését.

A szövetségi struktúrákat megkerülő önálló akciók gyengítik Magyarország nemzetközi súlyát és gyengítik a magyar emberek biztonságát – jelentette ki egy pénteki Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa.

Ruszin-Szendi Romulusz arra a döntésre reagált, amelyről korábban mi is beszámoltunk: a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent rendelet értelmében a Terrorellhárítási Központ (TEK) külföldön is végezhet műveleteket, valamint az ezek végrehajtásához szükséges adatgyűjtést.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy a biztonsági szolgálatok tevékenységét minden országban egyértelmű jogi keretek, nemzetközi megállapodások és kétoldalú mechanizmusok szabályozzák. Különösen aggályosnak tartja, ha egy alapvetően belföldi bevetésekre létrehozott egység – mint a TEK – önálló külföldi hírszerző feladatokra kap megbízást. Szerinte ez megkerüli a szövetségi mechanizmusokat, és aláássa a partnerek bizalmát. Példaként említette, amikor a TEK Milorad Dodik boszniai szerb vezető kimenekítésére készült, ami miatt több szövetséges titkosszolgálat figyelmeztette a magyar felet a túlterjeszkedés kockázataira.

A Magyar Honvédség korábbi parancsnoka kijelentette, hogy a különutasság további bizalomvesztéshez vezethet a már amúgy is töredezett szövetségi kapcsolatokban. Véleménye szerint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) és az Európai Unió azért jöttek létre, hogy a kockázatokat közösen kezeljék, de ha Magyarország önálló akciókat indít, azzal inkább növeli a kockázatait. „Egyre jobban látható, hogy a kormány nem erőt mutat, hanem félelmet. Fél a valódi elszámoltatástól, fél a nemzetközi partnerek előtt való átláthatóságtól, ezért inkább titkolózik és provokál. Ez a politika nem a magyarok védelmét szolgálja, hanem a saját hatalmuk görcsös megőrzését – még akkor is, ha közben Magyarországot sodorják nemzetközi konfliktusokba (...) Mire készül már megint a kormány? Hol és miért akarja bevetni a TEK-et külföldön? Megint Moszkvából jött a parancs?” – írta Ruszin-Szendi Romulusz.