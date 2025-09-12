Már nem csak a maga luxizására szórja Orbán Viktor az adófizetői milliárdokat – Reagált a miniszterelnök rádióinterjújára Magyar Péter

Orbán Viktor;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Tisza Párt;

2025-09-12 11:11:00 CEST

A Tisza Párt elnöke közölte, a kormányfő ezúttal kiutaztatta Abu-Dhabiba a Kossuth rádió propagandistáit.

Orbán Viktor már nem csak a maga luxizására szórja számolatlanul az adófizetői milliárdokat, de a Kossuth rádió propagandistáit is kiutaztatja Abu-Dhabiba, hogy onnan olvashassa fel az előre megírt kérdésekre az előre megírt válaszokat – így kommentálta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a kormányfő péntek reggeli interjúját.

Az ellenzéki pártvezető megjegyezte, „a Tisza-kormány az Orbánék által aljas, hazug propagandára szórt évi 500 milliárd forintot az állami egészségügy és ezzel a magyar emberek megmentésére fogja fordítani”.

Bejegyzésében Magyar Péter azt is közölte, Orbán Viktor „egy fogott ember”, „úgy táncol, ahogy a Kreml és a saját oligarchái fütyülnek”. Szerinte a kormányfő ezért próbálja szisztematikisan szétverni a hazánk számára létfontosságú biztonsági és politikai szövetségeket, illetve ezért ellenzi az ötmilliárd forint feletti vagyonok megadóztatását és 2.200.000 honfitársunk SZJA-csökkentését, valamint a Tisza radikális áfacsökkentését.

Majd kiemelte, a leendő Tisza-kormány

az első napján megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hiszen az soha nem tett semmit a magyar szabadság és függetlenség védelméért, csak Orbánék politikai furkósbotjaként bohóckodott.