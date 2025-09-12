Az erdőben elásva találták meg a júliusban eltűnt tiszakécskei férfi holttestét

rendőrség;gyilkosság;holttest;erdő;Tiszakécske;

A feltételezett gyilkost letartóztatták.

Gyilkosság történt Tiszakécskén. Az áldozat még júliusban tűnt el, majd miután a körülmények gyanússá váltak, holttestét egy erdőben elásva találták meg.

A rendőrség honlapján közzétett közlemény szerint a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya július 15-étől folytatott körözést egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt. Kezdetben úgy tűnt, hogy a párjával folytatott veszekedést követően elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti rendőrök azonban a mindenre kiterjedő adatgyűjtésnek köszönhetően összeállították a mozaikokat, s mostanra úgy tűnik, gyilkosság történt.

Mint írták, a román férfit a párja veje ölte meg, a holttestet pedig elrejtette egy közeli erdőben. A tiszakécskei férfi beismerő vallomást tett, a rendőrök pedig emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt.

A Blikk szerint az 56 éves férfit az eltűnést bejelentő lányának párja július 6-án meggyilkolta, majd a holttestet egy erdőkitermelési területre vitte, ahol ásott egy gödröt, abba beledobta, majd néhány tuskóval elfedte.

A lap ismerteti, minden jel arra utalt, hogy az eltűnt férfi vagy baleset, vagy emberölés áldozatává vált: nem váltott munkahelyet, nem volt beteg, nem volt új, titkos kapcsolata, nem voltak adósságai, és nem is fenyegették meg a történteket megelőző időszakban. A hatóságoknak több tíz négyzetkilométernyi területet kellett átvizsgálniuk, végül holttestkereső kutyák segítségével találták meg az áldozatot.