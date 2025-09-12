Súlyos fegyházbüntetést kérnek a pedagógiai asszisztensre, aki két kisfiút is fogdoshatott az egyik újbudai óvodában

óvoda;Újbuda;Gazdagrét;szexuális erőszak;fegyházbüntetés;XI. kerület;

2025-09-12 11:41:00 CEST

A Fővárosi Főügyészség a férfit 2 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.

Szexuális erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt a pedagógiai asszisztenst, aki két kiskorú sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el a gazdagréti óvodában. A 24.hu úgy tudja, a 28 éves férfi két kisfiút fogdosott az óvodában.

A férfi hat éve dolgozott a Gazdagréti Szivárvány Óvodában, de miután büntetőeljárás indult vele szemben, azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy

a vádlott megtagadta a vallomást a gyanúsítotti kihallgatása során.

Hozzátette, a férfi a második esettel kapcsolatban panasszal élt, de a főügyészség ezt még a vádemelés előtt elutasította.

A Fővárosi Főügyészség lapunkhoz is eljuttatott közleményében az áll, a vád szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. Feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék, az étkeztetés, a napi életvitelül segítése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete. A vádlott a feladatainak ellátása során – a felügyeleti jogkörével visszaélve – több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi a 2022-2023. években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül.

A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

A vádlott korábban letartóztatásban volt, később – az ügyészi indítvány ellenére – nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.

A Fővárosi Főügyészség közleményében ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy egyes foglalkozások gyakorlása keretében (például nevelő, biztonsági őr, pedagógus, edző) nem engedhető meg, illetve gyanúra adhat okot a túl bizalmas hangnem, az intim témák erőltetett felvetése, a túlzott dicsérés és becenevek, közös „titokkör” kialakítása, valamint az indokolatlan, olykor spontánnak tűnő testi érintés.