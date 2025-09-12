Súlyos fegyházbüntetést kérnek a pedagógiai asszisztensre, aki két kisfiút is fogdoshatott az egyik újbudai óvodában

Szexuális erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt a pedagógiai asszisztenst, aki két kiskorú sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el a gazdagréti óvodában. A 24.hu úgy tudja, a 28 éves férfi két kisfiút fogdosott az óvodában.
A férfi hat éve dolgozott a Gazdagréti Szivárvány Óvodában, de miután büntetőeljárás indult vele szemben, azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy
a vádlott megtagadta a vallomást a gyanúsítotti kihallgatása során.
Hozzátette, a férfi a második esettel kapcsolatban panasszal élt, de a főügyészség ezt még a vádemelés előtt elutasította.Vádemelést javasol a BRFK az újbudai óvodai szexuális erőszak ügyében
A Fővárosi Főügyészség lapunkhoz is eljuttatott közleményében az áll, a vád szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában. Feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék, az étkeztetés, a napi életvitelül segítése, szükség esetén a gyermekek délutáni felügyelete. A vádlott a feladatainak ellátása során – a felügyeleti jogkörével visszaélve – több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket. A férfi a 2022-2023. években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül.
A Fővárosi Főügyészség a férfit 2 rendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg.
A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.
A vádlott korábban letartóztatásban volt, később – az ügyészi indítvány ellenére – nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyeletbe került.
A Fővárosi Főügyészség közleményében ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy egyes foglalkozások gyakorlása keretében (például nevelő, biztonsági őr, pedagógus, edző) nem engedhető meg, illetve gyanúra adhat okot a túl bizalmas hangnem, az intim témák erőltetett felvetése, a túlzott dicsérés és becenevek, közös „titokkör” kialakítása, valamint az indokolatlan, olykor spontánnak tűnő testi érintés.December elejéig elmegyógyintézetben marad az egyik újbudai óvoda nemi erőszakkal gyanúsított volt dolgozójaA fegyelmi vizsgálat szerint nem követett el mulasztást a Szivárvány Óvoda igazgatója