Vizsgálatot rendelt el a MÁV-vezér a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében (Fotók)

MÁV;Verőce;kisiklás;Hegyi Zsolt;

2025-09-12 13:13:00 CEST

A balesetben két ember megsérült, őket a mentők a váci kórházba szállították.

Húsz ember utazott a vonaton, ami péntek reggel kisiklott a Verőce melletti Magyarkútnál. Az elsődleges információk alapján két személy könnyebben megsérült, mindketten MÁV-csoportos munkavállalók (egy pénztáros és egy jegyvizsgáló), őket a mentők a váci kórházba szállították – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt kiemelte, jelenleg ezek a tények,

a további megállapításokhoz részletes vizsgálatra van szükség, melynek lefolytatását azonnal elrendelte.

„A siklásos baleseteket különösen komolyan vesszük a MÁV-csoportnál, ezzel az esettel is így teszünk. Mindenkit óvnék az elhamarkodott ítéletektől és megfejtésektől. Az ilyen és ehhez esetek túlnyomó részében általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együttállása vezet a balesethez” – hangsúlyozta a MÁV vezérigazgatója.

Hozzátette,

a konkrét esettől függetlenül tény, hogy a magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak.

„Éppen ennek megvalósítása érdekében gyorsítottuk fel mind a járműbeszerzési, mind a pályafelújítási programjainkat a magyar vasúton, hogy akár bérelt járművel vagy akár hitelből megvalósított infrastruktúrafejlesztéssel, de mielőbb megújíthassuk a főbb vonalak vonatközlekedését, ezzel ugyanis azonnal új lehetőségeket teremtünk a mellékvonalak megújítására, a Bz-k lecserélésére és a fővonalakról kinyert, jó minőségű pályaelemek új célú hasznosítására is” – írta Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató bejegyzésében a sérült kollégáinak gyors és teljes felépülést kívánt, az érintett utasoktól pedig bocsánatot kért, és azt ígérte: „mindent elkövetünk, hogy amint másutt, úgy a 75-ös vonalon is teljes biztonsággal szállhasson mindenki ismét vonatra”.