„Gyermek- és családbarát kormány – hát ez körülbelül olyan, mint rendőrállami szigorításokat eladni szakmai intézkedésként”

Példátlan szégyen – hacsak nem volt az egész kamu –, hogy tíz évnyi nyomozás alatt nem derült fény a tettesekre – állítja Molnár László volt Tegyesz-vezető, aki kiállt hivatali utóda mellett. Szerinte gyaníthatták, hogy valamilyen magas rangú rendőrtiszt vagy vezető érintett lehet a Budapesti Javítóintézet letartóztatott vezetője körüli gyermekprostitúciós ügyben.

Leginkább az érintette meg, hogy Kuslits Gábor ilyen nyíltan, bátran vállalta azt a nagy nyilvánosság előtt, amit a szakmában dolgozók nagy része – és nemcsak ők – pontosan tudtak eddig is. A többi között ezt mondta a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot( TEGYESZ) 23 évig vezető Molnár László, aki a WMN-nek adott interjúban állt ki utódja mellett. Kuslits Gábor nemrég a Válasz Online-nak mondta el, hogy a kétezres évek elején mindennapos volt, hogy megállt a gyermekotthon előtt egy autó, felszedték a lányokat és elvitték őket.

Az intézményvezetők hiába hívtak rendőrt, azt a választ kapták, nyugodjanak meg, a hatóságok tudnak Juhász Péter Pál tevékenységéről, és fedett nyomozás folyik ellene. Arról a Juhász Péter Pálról van szó, aki a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója volt, és akit a beosztottjaként dolgozó élettársával együtt májusban őrizetbe vettek és letartóztattak emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanújával . A hatóságok szerint prostitúcióra kényszerítettek korábban gyermekotthonban élő felnőtt, nehéz sorsú lányokat. A nyomozók 120 millió forintnyi készpénzt, járműveket és ingatlanokat is lefoglaltak.

Kuslits Gábor a Válasz Online-nak azt mondta: a pletykák szerint magas rangú politikusok is érintettek az ügyben – egyiküknek kisfiúkat, a másikuknak kislányokat szállítottak. Molnár László úgy fogalmazott: ami a Kuslits-interjúból számára teljesen új információ volt az az, hogy állítólag két magas beosztású politikus érintett. Hozzátette – Eddig is gyaníthattuk persze, hogy valamilyen magas rangú rendőrtiszt vagy vezető érintett lehet, mert példátlan szégyen – hacsak nem volt az egész kamu –, hogy tíz évnyi nyomozás alatt nem derült fény a tettesekre, és hagyták őket tovább garázdálkodni.

Kuslits Gábor Juhász Péter Pál elleni feljelentése annyiban más, hogy azt nem egyedül tette, hanem gyermekvédelmi gyámokkal és gyermekjogi képviselővel közösen, mert egy konkrét ügyben mindannyian ugyanazt tapasztalták. Az én korábbi feljelentésemnek is hasonló lett a vége: megszüntették a nyomozást bűncselekmény hiányában – tette hozzá. Saját bevallása szerint megérintette, hogy Kuslits Gábor a nyilvánosság előtt is vállalta, amit a szakmában dolgozók nagyobb része már eddig is tudott.

Molnár László bírálta, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) pszichológusai megállapították: Juhász Péter Pál kifogástalan életvitellel rendelkezik. Ez nem vizsgálat, hanem szemfényvesztés – vélekedett.

Szólt arról is, hogy több gyerekotthonban dolgozótól hallani lehetett: néha fekete, lesötétített ablakú autók jelentek meg, és lányokat próbáltak elvinni. Ez nem városi legenda, hanem konkrét tapasztalat. És ha mindezt nem vizsgálják ki, az egész rendszer kompromittálódik – magyarázta. – Gyermek- és családbarát kormány – hát ez körülbelül olyan, mint rendőrállami szigorításokat eladni szakmai intézkedésként. Látszat van, érdemi tartalom nincs. És ez nemcsak a szociális területen igaz. Gondoljon a Magyar Tudományos Akadémiára, a színházakra, a múzeumokra, az oktatásra, az egészségügyre – mindenütt ugyanaz a minta. Miért pont a gyermekvédelem lenne kivétel?” – fogalmazott Molnár László.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rendőrségi feljelentést tett, és visszautasítja, hazugságnak tartja a Kuslits Gábor interjújában olvasható állításokat.

A Demokratikus Koalíció rendkívüli vizsgálóbizottság összehívását kezdeményezi a szexuális visszaélések ügyében.