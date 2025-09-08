A volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatót

18+;emberkereskedelem;prostitúció;gyermekotthon;javítóintézet;

2025-09-08 13:17:00 CEST

Kuslits Gábor szerint vélhetően csak akkor derül fény a nevekre, ha Juhász Péter Pál életveszélyben érzi magát és beszélni kezd. Úgy tudni, az egyik politikusnak kiskorú lányokat, a másiknak kiskorú fiúkat szállított.

Ha igazak a pletykák, akkor a Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatója kezében tarthatja az egész Orbán-kormányt – tett egy merész kijelentést a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi vezetője a Válasz Online-nak adott interjújában.

Mint arról korábban hírt adtunk, Juhász Péter Pált és élettársát, aki az intézmény helyettes rendvédelmi vezetőjeként dolgozott, emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt letartóztatták. A hatóságok szerint a páros több mint tíz éve pártfogásába vett egy gyermekotthonban nevelkedett kislányt, akivel a nagykorúvá válása után is fennmaradt a függőségi viszony. Egy másik lánnyal is hasonló kapcsolatot alakítottak ki. A fiataloknak Juhász Péter Pál a javítóintézetben adott munkát, de a nyilvántartott órák nagy részét nem ott dolgozták le. Ehelyett prostituáltként futtatták őket, internetes szexoldalakon hirdették, a találkozókat az igazgató élettársa szervezte, a bevételek felett pedig a férfi rendelkezett. A gyanú szerint Juhász Péter Pál mindkét esetben a javítóintézetben betöltött pozícióját használta fel az illegális tevékenység elfedésére, amelyet ő irányított a háttérből.

Kuslits Gábor szerint a gyermekvédelmi szakmában két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik támogatták az igazgatót. Úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy házat is béreltek a Szőlő utcai gyermekotthon közelében hasonló célokra. Kinevezésével kapcsolatban előkerült annak a minisztériumi főosztályvezetőnek a neve, aki felterjesztette őt a posztra: Dudás Zoltán, a Fidesz 2024-es csepeli polgármesterjelöltje. Kuslits Gábor őt tisztességes embernek tartja, akit többen is óvtak a választástól, ám a döntés mégis Juhász Péter Pál mellett született. Úgy fogalmazott: az igazgató akkor fog beszélni, ha életveszélyben érzi magát.

A gyermekvédelem állapotát egy fotóval illusztrálta az interjúban. A kép egy olyan gyermekotthonban készült, amelyet Orbán Viktor tavaly karácsony előtt tervezett meglátogatni. „Kiment előtte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) munkatársa, hogy körülnézzen, és azzal szembesült, hogy az otthon be van ázva. Úgy oldotta meg, hogy a hulló vakolatfoltra feltetetett egy műanyag fenyőgirlandot. – Ez a magyar gyermekvédelem. Elég metál, nem? – tette fel a költői kérdést.