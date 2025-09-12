igazság;propaganda;ukránok;Ifjabb Lomnici;Orbán család;Hatvanpuszta;

2025-09-12 17:00:00 CEST

Hadházy Ákos szerint akkor is minél több embernek be kell mutatni az Orbán család luxusbirodalmát, ha az ostoba, korrupt hatalom tovább szítja az indulatot.

Ifjú Lomnici megfejtése: az ukránok tehetnek Hatvanpusztáról. Bevallom, nem volt gyomrom végig nézni ennek a „tudományos főigazgató alkotmányjogásznak” az agymenését. Olyan szomorú, de egyben unalmas is látni, ahogyan a Rákosi propagandistáit idéző szövegeket nyom rólam – posztolta a Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő ifjabb Lomnici Zoltán Kontextus című podcastjében elhangzott szavaira reagált, aki kormánypárti megmondóemberként nem kevesebbet állított: „Ha a miniszterelnök édesapja birtoka elleni folyamatos akciózás mögött ukrán titkosszolgálati szál is felbukkan, akkor ez egy súlyos nemzetbiztonsági kérdés.”

– Ezt ki kell vizsgálni, és innentől új színezetet kap az egész politikai akció. Nem csak arról van szó, hogy egy független országgyűlési képviselő így próbálja meg felhívni magára a figyelmet, hanem esetleg olyan érdekeket szolgálnak ki ezek a politikusok vagy éppen újságírók, amely érdekek mögött akár az ukrán titkosszolgálat vagy az ukrán hatóságok is meghúzódhatnak – állította a kormánypárti médiumokban gyakran szereplő, a korábbi békemenetek első soraiban gyalogló férfi.

– „Ifjúlomnici” viszonylag közel jár a valósághoz annyiban, hogy nagyon sok informátorom szerint rengeteg ukrán vendégmunkás dolgozott Pusztaverszáj építkezésén. Olcsók voltak, meg nem beszéltek ki. Úgyhogy ennyiben, részben tényleg az ukránok tehetnek arról, hogy Orbánnak hazudoznia kell (erről is), de nem tudok mosolyogni ezen az embere. Hiszen egyrészt tudom, hogy az orosz propagandát terjesztő magyar gépezet mennyire hatékony volt és ezért mennyire mélyen szégyelleni kell magát az egész nemzetünknek. Másrészt elkeserítő tudni azt is, hogy az adófizetői százmilliárdokból micsoda indulatokat lehet felkorbácsolni politikai ellenfelek ellen. És ezzel nem az a baj, hogy aztán egy hatvanpusztai smasszer jogosnak gondolja, hogy kiszúrja a kerekemet, vagy megpróbáljon engem leszorítani az útról – emlékeztetett az ellenzéki politikus a megfélemlítésére, figyelmeztetésére, elhallgattatására kitalált akciókra.

Hadházy Ákos szerint azonban az indulat mindig újabb indulatot, az erőszak pedig erőszakot szül. – Az amerikai gyalázatos merénylet utáni napokban még rosszabb belegondolni, hogy egy ostoba, korrupt hatalom által tudatosan, hideg fejjel kiszámított módon, milliárdokból szított indulatok és az ebből fakadó megosztottság hova vezetnek. Két dolgot lehet tenni ennyi aljasság láttán. Visszavonulni és csendben szomorkodni. Vagy továbbra is szigorúan tényszerűen megpróbálni minél több emberhez eljuttatni az igazságot. Én elhiszem, hogy az igazság is felkavaró. Én azt is elhiszem, hogy a propaganda célja az aljas hazugságokkal pont az, hogy milliókat bizonytalanítson el: van-e egyáltalán igazság és ha igen, melyik oldalon? De erre nem lehet válasz, hogy ne beszéljünk az igazságról – szögezte le az országgyűlési képviselő.