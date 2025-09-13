Közösségben, szabadon bulizni

film;fesztivál;Cinefest;

2025-09-13 11:31:00 CEST

A magyar fesztiválkultúra indulását és sokszínűségét mutatja be a Fesztiválország című zenés dokumentumfilm, pörgő montázsokban és sok jó zenével.

„Kell egy hét együttlét” – szólt a szlogenje az 1993-ban induló Diákszigetnek, amiből az évek során megszületett a Sziget Fesztivál, ami napjainkra a világ egyik legfontosabb összművészeti rendezvényévé nőtte ki magát. Részben ezt a sikertörténetet mutatja be a Fesztiválország című zenés dokumentumfilm, illetve azt, hogy milyen sokszínű a magyar fesztiválkultúra, hisz a Szigeten, a soproni VOLT Fesztiválon és a kapolcsi Művészetek Völgyén kívül még számos tematikus és szubkulturális rendezvény volt és van Magyarországon. A film szeptember 11-én debütált a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, és szeptember 18-től országosan is látható a mozikban.

A Fesztiválország pörgő montázsokban mutatja be, a rendszerváltás óta mennyi minden történt a magyar fesztiválkultúrában. Láthatjuk Gerendai Károlyt, a Sziget alapítóját, ahogy visszaemlékezik a kezdetekre, de feltűnik fiatalon is, amikor éppen Tarlós István arról győzködi, a Sziget hangerejét lejjebb kellene vinni. Mellette megszólal Müller Péter Sziámi, míg Márta István a Művészetek Völgye kezdeteiről mesél. A VOLT fesztivál atyjai, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán pedig azt idézik fel, hogy gimnáziumi osztálytársakként hogyan indították el a rendezvényüket a soproni sportcsarnokban. Aztán a filmben sorra érkeznek a „kisebb” fesztiválok, mint a Fekete Zaj, a Bánkitó, a Paloznaki Jazzpiknik, a Balaton Sound, a Strand és az Everness, a néző pedig kapkodhatja a fejét, mennyi zenés esemény zajlik az országban, és hogy mennyire szeretik az emberek, ha szabadon lehet bulizni, és jó zenére: a filmben hallhatjuk Lovasi András, a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, a Blahalouisiana, Дeva, a Quimby, Beton.Hofi, a Pogány Induló, Sisi és még mások előadását is.

– A Fesztiválország ötlete úgy jött, hogy miután befejeztem a budapesti romkocsmákról szóló Romokból című filmemet, elgondolkodtam azon, még a fesztiválok vannak nagy hatással a magyar kulturális életre, hiszen több millió embernek adnak élményt, miközben értéket és közösséget teremtenek, ez a téma viszont eddig nem lett méltó módon feldolgozva – mondta lapunknak a premiert követően Csizmadia Attila, a film rendezője. – A történet pedig az emberi sorsokról is szól, hiszen a fiatal Gerendai Károly szülei például nem nézték jó szemmel a gyermekük koncertszervezéseit, és közölték vele: „amíg a mi kenyerünket eszed, addig azt teszed, amit mi mondunk”. Így elköltözött otthonról, majd plakátragasztással foglalkozott, később Müller Péter Sziámival létrehozta a Diákszigetet, ami végül világsikert aratott – tette hozzá Topolánszky Tamás Yvan társrendező. A film pozitív üzenetet hordoz: ha valaki hisz az álmában – akárcsak Gerendai Károly, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán és a többi alapító –, annak sikerülhet azt megvalósítani, sőt, akár a kezdeti ötletből valami nagyobb is kinőhet. – Azt szeretnénk, ha a fiatalok megnézik ezt a filmet, akkor érezzék, bátran megélhetik a szabad szellemüket, és ne higgyék el, hogy korlátok között kell gondolkodniuk – véli Sümeghy Claudia producer.

– A film forgatását tavaly fejeztük be, de ha idén is forgattunk volna, akkor egy politikai témájú fejezettel is bővült volna, hisz mi is tapasztaltuk, hogy az idei fesztiválokon már kormányellenes skandálást is lehet hallani – mondta Topolánszky, majd Csizmadia hozzátette: – A fesztiválszervezők jól reagáltak erre a jelenségre, hiszen ők teret adtak a bulizásra, de azt már nem tudják befolyásolni, milyen a társadalmi hangulat.

Infó: Fesztiválország (2025). Rendező: Csizmadia Attila. Társrendező: Topolánszky Tamás Yvan. 94 perc