– Helló, Kocsis Máté vagyok.
– Tudom. Már vártalak.
– Miért?
– Most viccelsz?
– Nem, tényleg nem tudom. Még csak alig pár napos ez a nemzetközi pszichológia protokoll, és még sosem utaltak be hozzád.
– Menczer még nem mesélt semmit? Ő naponta kétszer vesz részt Pihentető Ülésen.
– Nem. Hozzá sem lehet szólni. Csak magányosan olvasgat, cicás videókat néz, és egy fia végevankicsizésre sem kapható. Őszintén? Kicsit félek tőled.
– Hát, nem akarsz megváltozni?
– Dehogy akarok! Így nyertünk választást mindig. Győztes stratégián ne változtass!
– Úgy érzed, győztetek?
– Nem olvasod a valasztas.hu-t? Te vagy a mesterséges intelligencia, igazán utána nézhettél volna!
– Nehogy már a lekvár főzze be a nagymamát, Máté gyerek! Kormányoztok, de hitelvesztetten. Hárommillió ember akarja a bukásotokat.
– Ne kezdd már te is ezt a woke-őrületet! Csak a liberók vágyálmaiban vezet Magyar Péter. Olvasd inkább a Nézőpontot!
– És ha, teszem azt, csak kétmillió ember akarna változást, akkor ők megérdemlik, hogy poloskaként kezeljétek őket, és nagytakarítással fenyegetőzzetek?
– Hívhatok ügyvédet?
– Nincs szükség rá. A Mesterséges Intelligencia a Tartalmas, Értelmes és Rátermett Szolgálatért (MITÉRSZ) nem nyomozóhatóság. Én csak az ENSZ nagy többséggel elfogadott, új pszichológiai szolgáltatása vagyok, aki a politikusokat szembesít a kapitális ökörségeikkel.
– Hm. Legyünk túl rajta! Bár nem hiszek benned. A magyar szuverenitás...
– … barátom, próbáltátok nélkülem elég sokáig, és nézd, mi lett belőle!
– Mi lett belőle?
– Káosz. A politikátok éterbe eregetett szellemi környezetszennyezés. Az ellenzék cseszegetése hatalmi eszközökkel. Még a miniszterelnökötök is olyasmit mondott, hogy szerinte az elégtétel méltányos, és a szemet-szemért elven működik. De hát, könyörgöm! A hatalom ne vegyen már revansot a politikai küzdelem miatt, különösen ott ne, ahol Orbán évtizedek óta komcsizza a kommunizmust csak tankönyvből ismerő ellenfeleit.
– De azt is mondta a miniszterelnököm, hogy az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafelé fordítja az ember fejét.
– És szerinted az elégtétel micsoda? Előrenézés? Ne akasszál már ki, öcsipók!
– Nem kellene neked megválogatnod a szavaidat?
– Bocs, elragadott a frazeológiám. Meg így jobban érted talán, és kevés az időnk is. Orbán Balázsnak háromra van időpontja.
– De az még négy teljes óra!
– Szerintem is kevés lesz. Haladjunk! Azt írod a csütörtöki posztodban, hogy Charlie Kirk konzervatív véleményvezért, jobboldali influenszert, Trump legnagyobb „online” szövetségesét a baloldali-liberális agresszió és gyűlöletkultúra ölte meg.
– Pontosan.
– Honnan tudod?
– Hát, ez már aztán szőrszálhasogatás! Ki más ölte volna meg?
– Mi lenne, ha megvárnád a nyomozás eredményét?
– A hétfőt?
– Talán.
– És addig? Mit mondok az olvasóimnak?
– Mondjuk azt, hogy nyugodjon békében, osztozol a család gyászában, és hogy ebből tanulva az emberiség közösen küzdjön azért, hogy egyetlen ember se lehessen ideológiai fanatizmus vagy más eszement őrület áldozata?
– Nem ezt tanította Finkelstein.
– Ő volt az a kampánystratéga, aki jobboldali kormányokat segített hatalomhoz negatív kampányokkal, és úgy ment el az élők sorából, hogy bevallotta, meg akarta változtatni a világot, de rosszabb hellyé tette?
– Tudod, hogy ő volt. Ne leckéztess.
– Olvastad Pankotai Lili írását?
– Őröljön a kis proli, hogy felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Nem olvasok hülyeségeket.
– Azt írja, hogy szerda este, semmit nem sejtve, szembement vele a cenzúrázatlan videó Charlie Kirk meggyilkolásáról, és egy pillanatra minden eddigi ereje és reménye elhagyta, és félt.
– Humbug. Láttad már ordítani? Még én is megijedek tőle.
– Hát, ő is tőletek.
– Én sosem akartam senki halálát. Bezzeg Krúbi!
– És Bayer Zsolt.
– Neki csak megszaladt a cerkája.
– És mi van Jeszenszky Zsolttal? Rá is hivatkozik Pankotai Lili, mondván, „Jeszenszky a saját apja elleni merényletet is képes volt érthetőnek önigazolni.” És mesél arról a rengeteg kommentről, amelyeket ő maga is kap, például: „hogyan kéne megerőszakolni, majd megölni és kutyák elé vetni.” Nem érzed úgy, hogy ti a teljhatalom birtokában tüzelitek az országot, és Trump támogatásával most már a világot is?
– Te tényleg intelligensnek gondolod magad? Te csíra gép!
– Nincs önérzetem, add ki magadból a dühödet nyugodtan!
– Mi a bajod Trumppal?
– Például az, hogy olyan ember lett a leghatalmasabb ember a Földön, akinek a Capitolium ostroma miatt emberek élete szárad a lelkén.
– Ez nem olyan nagy áldozat, ha végre legyőzhetjük a kommunistákat.
– Hallod te, miket beszélsz? És a Putyinnal kokettálás? Mire tanítja ez az emberiséget?
– Trump békét akar, ahogy mi is.
– Jóember, ha azt üvöltözöd a villámárvíznek hónapokon át lankadatlanul, hogy fejezze már be, az nem segít azoknak, akiket hullámsírba tesz az ördögi erő! A gátépítés, édes öcsém, az segít, nem a fülsiketítő és agypusztító kajabálás.
– Lehetnél kicsit kedvesebb. Biztos, hogy az ENSZ-nek dolgozol?
– Biztos. Jelenleg ez a MITÉRSZ. De folytatom. Ha a lengyeleket megtámadná Oroszország, NATO-szövetségesként akkor is békéért kiabálnátok a segítségnyújtás és a felelős nehezen elkerülhető megnevezése helyett?
– Nem olyan nehéz az. És jól tudod, hogy a konnektivitásnak ára van. Vissza kell fognunk magunkat, és le kell mondanunk bizonyos…
– Szuverenitásotokról?
– Ezt nem mondtam.
– De gondoltad.
– Más szót kerestem.
– És találtál?
– Ne sürgess! Guglizok.
– Érdekházasság?
– Valami olyasmi.
– Mint az unió?
– Talán.
– Ott is lemondtok bizonyos nemzeti jogkörökről, és szövetségesek vagytok.
– Jól van, ne lovagoljunk a szavakon!
– Levezetésképpen beszéljünk meg pár hírt!
– Beszéljünk.
– A Ripost kormánypárti újság (ami picit roncsolja a szép, tiszta bitjeimet) a következő címmel közölte az orosz drónok berepülését Lengyelországba. „Hihetetlen! Már Lengyelország területén lőttek le orosz drónokat. Ez lehet az első alkalom, hogy a NATO-ország orosz drónokat támad a légterében 2022 óta.” Orosz drónokat támad? Ez kicsit olyan, mint te kivédenéd a bal horgomat a lengőbordáddal, nem?
– Erőszakos fráter vagy.
– Nem olyan?
– Mire akarsz kilyukadni?
– Arra, hogy elfoglaltátok a médiát brutálisan, és ha ilyen lesz a hírközlésetek, akkor elbutulnak az olvasók. Plusz, ha az emberi fogyasztásra alkalmatlan dögkúttartalom halált okozhat, akkor az emberi fogyasztásra alkalmatlan hírek miért ne okozhatnának ugyanazt. Feltüzelnek ostoba Quanon-hívő sámánokat, hogy erőszakkal tartsák meg Trump hatalmát.
– Mindent félremagyarázol.
– Három hónapos, kötelező katonai kiképzést vezetne be a 18 év feletti férfiaknak Szlovákiában Rudolf Huliak, a Fico-kormány sportminisztere, mégpedig Orbán Viktor potenciális területi igényei miatt. Erről mi a véleményed? Fico a haverotok, nem?
– Csak addig, ameddig az olajjal meg a gázzal nem veszi meg Putyin.
– Tényleg? És ez nem ismerős?
– Nem tudom, miről beszélsz.
– Orbán Viktor szerint az ellenfelet nem szabad lejáratni, és úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy korrektek legyenek.
– De sikerült?
– Eddig nem. És fog?
– Nem tudom. Átmentem a vizsgán?
– Fel tudok ajánlani még 150 alkalmat. Talán utána.
– Ne csináld ezt? Ha ez az ára, megadom magam!
– Ezt hagyjuk meg Orbán Balázsnak. Holnap tali!