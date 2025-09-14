Heti abszurd;

2025-09-14 19:42:00 CEST

– Helló, Kocsis Máté vagyok.

– Tudom. Már vártalak.

– Miért?

– Most viccelsz?

– Nem, tényleg nem tudom. Még csak alig pár napos ez a nemzetközi pszichológia protokoll, és még sosem utaltak be hozzád.

– Menczer még nem mesélt semmit? Ő naponta kétszer vesz részt Pihentető Ülésen.

– Nem. Hozzá sem lehet szólni. Csak magányosan olvasgat, cicás videókat néz, és egy fia végevankicsizésre sem kapható. Őszintén? Kicsit félek tőled.

– Hát, nem akarsz megváltozni?

– Dehogy akarok! Így nyertünk választást mindig. Győztes stratégián ne változtass!

– Úgy érzed, győztetek?

– Nem olvasod a valasztas.hu-t? Te vagy a mesterséges intelligencia, igazán utána nézhettél volna!

– Nehogy már a lekvár főzze be a nagymamát, Máté gyerek! Kormányoztok, de hitelvesztetten. Hárommillió ember akarja a bukásotokat.

– Ne kezdd már te is ezt a woke-őrületet! Csak a liberók vágyálmaiban vezet Magyar Péter. Olvasd inkább a Nézőpontot!

– És ha, teszem azt, csak kétmillió ember akarna változást, akkor ők megérdemlik, hogy poloskaként kezeljétek őket, és nagytakarítással fenyegetőzzetek?

– Hívhatok ügyvédet?

– Nincs szükség rá. A Mesterséges Intelligencia a Tartalmas, Értelmes és Rátermett Szolgálatért (MITÉRSZ) nem nyomozóhatóság. Én csak az ENSZ nagy többséggel elfogadott, új pszichológiai szolgáltatása vagyok, aki a politikusokat szembesít a kapitális ökörségeikkel.

– Hm. Legyünk túl rajta! Bár nem hiszek benned. A magyar szuverenitás...

– … barátom, próbáltátok nélkülem elég sokáig, és nézd, mi lett belőle!

– Mi lett belőle?

– Káosz. A politikátok éterbe eregetett szellemi környezetszennyezés. Az ellenzék cseszegetése hatalmi eszközökkel. Még a miniszterelnökötök is olyasmit mondott, hogy szerinte az elégtétel méltányos, és a szemet-szemért elven működik. De hát, könyörgöm! A hatalom ne vegyen már revansot a politikai küzdelem miatt, különösen ott ne, ahol Orbán évtizedek óta komcsizza a kommunizmust csak tankönyvből ismerő ellenfeleit.

– De azt is mondta a miniszterelnököm, hogy az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafelé fordítja az ember fejét.

– És szerinted az elégtétel micsoda? Előrenézés? Ne akasszál már ki, öcsipók!

– Nem kellene neked megválogatnod a szavaidat?

– Bocs, elragadott a frazeológiám. Meg így jobban érted talán, és kevés az időnk is. Orbán Balázsnak háromra van időpontja.

– De az még négy teljes óra!

– Szerintem is kevés lesz. Haladjunk! Azt írod a csütörtöki posztodban, hogy Charlie Kirk konzervatív véleményvezért, jobboldali influenszert, Trump legnagyobb „online” szövetségesét a baloldali-liberális agresszió és gyűlöletkultúra ölte meg.

– Pontosan.

– Honnan tudod?

– Hát, ez már aztán szőrszálhasogatás! Ki más ölte volna meg?

– Mi lenne, ha megvárnád a nyomozás eredményét?

– A hétfőt?

– Talán.

– És addig? Mit mondok az olvasóimnak?

– Mondjuk azt, hogy nyugodjon békében, osztozol a család gyászában, és hogy ebből tanulva az emberiség közösen küzdjön azért, hogy egyetlen ember se lehessen ideológiai fanatizmus vagy más eszement őrület áldozata?

– Nem ezt tanította Finkelstein.

– Ő volt az a kampánystratéga, aki jobboldali kormányokat segített hatalomhoz negatív kampányokkal, és úgy ment el az élők sorából, hogy bevallotta, meg akarta változtatni a világot, de rosszabb hellyé tette?

– Tudod, hogy ő volt. Ne leckéztess.

– Olvastad Pankotai Lili írását?

– Őröljön a kis proli, hogy felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Nem olvasok hülyeségeket.

– Azt írja, hogy szerda este, semmit nem sejtve, szembement vele a cenzúrázatlan videó Charlie Kirk meggyilkolásáról, és egy pillanatra minden eddigi ereje és reménye elhagyta, és félt.

– Humbug. Láttad már ordítani? Még én is megijedek tőle.

– Hát, ő is tőletek.

– Én sosem akartam senki halálát. Bezzeg Krúbi!

– És Bayer Zsolt.

– Neki csak megszaladt a cerkája.

– És mi van Jeszenszky Zsolttal? Rá is hivatkozik Pankotai Lili, mondván, „Jeszenszky a saját apja elleni merényletet is képes volt érthetőnek önigazolni.” És mesél arról a rengeteg kommentről, amelyeket ő maga is kap, például: „hogyan kéne megerőszakolni, majd megölni és kutyák elé vetni.” Nem érzed úgy, hogy ti a teljhatalom birtokában tüzelitek az országot, és Trump támogatásával most már a világot is?

– Te tényleg intelligensnek gondolod magad? Te csíra gép!

– Nincs önérzetem, add ki magadból a dühödet nyugodtan!

– Mi a bajod Trumppal?

– Például az, hogy olyan ember lett a leghatalmasabb ember a Földön, akinek a Capitolium ostroma miatt emberek élete szárad a lelkén.

– Ez nem olyan nagy áldozat, ha végre legyőzhetjük a kommunistákat.

– Hallod te, miket beszélsz? És a Putyinnal kokettálás? Mire tanítja ez az emberiséget?

– Trump békét akar, ahogy mi is.

– Jóember, ha azt üvöltözöd a villámárvíznek hónapokon át lankadatlanul, hogy fejezze már be, az nem segít azoknak, akiket hullámsírba tesz az ördögi erő! A gátépítés, édes öcsém, az segít, nem a fülsiketítő és agypusztító kajabálás.

– Lehetnél kicsit kedvesebb. Biztos, hogy az ENSZ-nek dolgozol?

– Biztos. Jelenleg ez a MITÉRSZ. De folytatom. Ha a lengyeleket megtámadná Oroszország, NATO-szövetségesként akkor is békéért kiabálnátok a segítségnyújtás és a felelős nehezen elkerülhető megnevezése helyett?

– Nem olyan nehéz az. És jól tudod, hogy a konnektivitásnak ára van. Vissza kell fognunk magunkat, és le kell mondanunk bizonyos…

– Szuverenitásotokról?

– Ezt nem mondtam.

– De gondoltad.

– Más szót kerestem.

– És találtál?

– Ne sürgess! Guglizok.

– Érdekházasság?

– Valami olyasmi.

– Mint az unió?

– Talán.

– Ott is lemondtok bizonyos nemzeti jogkörökről, és szövetségesek vagytok.

– Jól van, ne lovagoljunk a szavakon!

– Levezetésképpen beszéljünk meg pár hírt!

– Beszéljünk.

– A Ripost kormánypárti újság (ami picit roncsolja a szép, tiszta bitjeimet) a következő címmel közölte az orosz drónok berepülését Lengyelországba. „Hihetetlen! Már Lengyelország területén lőttek le orosz drónokat. Ez lehet az első alkalom, hogy a NATO-ország orosz drónokat támad a légterében 2022 óta.” Orosz drónokat támad? Ez kicsit olyan, mint te kivédenéd a bal horgomat a lengőbordáddal, nem?

– Erőszakos fráter vagy.

– Nem olyan?

– Mire akarsz kilyukadni?

– Arra, hogy elfoglaltátok a médiát brutálisan, és ha ilyen lesz a hírközlésetek, akkor elbutulnak az olvasók. Plusz, ha az emberi fogyasztásra alkalmatlan dögkúttartalom halált okozhat, akkor az emberi fogyasztásra alkalmatlan hírek miért ne okozhatnának ugyanazt. Feltüzelnek ostoba Quanon-hívő sámánokat, hogy erőszakkal tartsák meg Trump hatalmát.

– Mindent félremagyarázol.

– Három hónapos, kötelező katonai kiképzést vezetne be a 18 év feletti férfiaknak Szlovákiában Rudolf Huliak, a Fico-kormány sportminisztere, mégpedig Orbán Viktor potenciális területi igényei miatt. Erről mi a véleményed? Fico a haverotok, nem?

– Csak addig, ameddig az olajjal meg a gázzal nem veszi meg Putyin.

– Tényleg? És ez nem ismerős?

– Nem tudom, miről beszélsz.

– Orbán Viktor szerint az ellenfelet nem szabad lejáratni, és úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy korrektek legyenek.

– De sikerült?

– Eddig nem. És fog?

– Nem tudom. Átmentem a vizsgán?

– Fel tudok ajánlani még 150 alkalmat. Talán utána.

– Ne csináld ezt? Ha ez az ára, megadom magam!

– Ezt hagyjuk meg Orbán Balázsnak. Holnap tali!