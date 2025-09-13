Kilenc diákot is megszégyeníthetett a nyírmeggyesi tanárnő

közoktatás;tanár;megalázás;kiskorú veszélyeztetése;Nyírmeggyes;

2025-09-13 07:40:00 CEST

Jelenleg is folyik vele szemben az eljárás.

Jóval több gyermeket is megalázhatott a nyírmeggyesi iskola azóta már elbocsátott tanára – hangzott el az RTL Híradóban.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a pedagógus a szerinte rosszalkodó gyereket kihívta a táblához, és alsóneműre vetkőztette. Nagyon rossz érzés volt így az egész osztály előtt – mondta el az egyik gyerek, akinek az volt a bűne, hogy az aulában futkározott, ami nem tetszett a tanárnak, és ezért választotta a megleckéztetés ezen formáját. A diákok sokáig nem merték elmesélni a történteket. A tanárnőt később kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ügyészség szóvivője a csatornának azt nyilatkozta, hogy eddig hat gyerek megalázásáról volt tudomásuk, ám a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján kilenc gyereket is megszégyeníthetett a tanár.

Az elbocsátott tanárnő – aki szabadlábon védekezik – panasszal élt a gyanúsítás ellen, amit elutasítottak.