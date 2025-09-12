Miskei gyermekgyilkosság: népharag zúdult a gyanúsított rokonaira

zaklatás;gyermekgyilkosság;Miske;

2025-09-12 13:42:00 CEST

A feltételezett gyilkos nevelőanyja szerint a megölt kislány anyja is bűnös.

Folyamatos zaklatások érik a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának családját – írja a 24.hu.

Mint korábban hírt adtunk róla, a hatóságok szerint a férfi szeptember 1-jén miskei otthonában megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos kislányt, K. Hannát, majd a holttestet egy közeli bokros területen rejtette el. A férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A portálnak J. Dávid hozzátartozói elmondták, hogy a férfi apja súlyos beteg volt, és a tragédia előtt nem is beszélt fiával. Végül azonban ő adta fel a rendőrségen, akit a hatóságok mellett szerszámokkal felszerelkezett helybeliek is kerestek.

„A férjem össze volt veszve a fiával, ezért hónapokig nem is beszéltek egymással. Dávid aznap este kereste meg az apját. Csak annyit mondott neki a telefonba, hogy nem ő bántotta a kislányt” – nyilatkozta a 24.hu-nak a férfi apjának felesége. Hozzátette: nagyon nehezen viselik a családot érő támadásokat, holott férje mindvégig együttműködött a nyomozókkal.

„Ártatlanok vagyunk, mégis folyamatos támadásoknak vagyunk kitéve a családdal. Dávid minden rokona menekülésben van, pedig ártatlanok”

– fogalmazott.

A nevelőanya a portálnak arról is beszélt, hogy szerinte a gyanúsított élettársa is bűnös, mivel nem törődött a gyilkosság áldozatául esett kislánnyal, és előfordult, hogy bezárta a gyerekeket. Hangsúlyozta: J. Dávid bűnösségéről majd bíróság fog dönteni.