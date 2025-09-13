Hadházy Ákos: Sufnituningolt futóművel engedtek ki tavaly egy MÁV-szerelvény, ami később kisiklott

vasút;vonat;MÁV;közlekedésbiztonság;Hadházy Ákos;

2025-09-13 09:40:00 CEST

A független országgyűlési képviselő a KBSZ egyik jelentésére hivatkozva arról írt, hogy a karbantartók hiába kértek a Magyar Államvasutaktól alkatrészt, azt nem rendelték meg időben.

Házilagos megoldással átalakított futóművel engedtek ki tavaly egy olyan vonatot, amely később kisiklott – közölte szombat reggeli Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) egyik jelentésére hivatkozva arról írt, hogy a karbantartók hiába kértek a Magyar Államvasutaktól (MÁV) alkatrészt, azt nem rendelték meg időben. Szerencsére a vonat nem szállított utasokat, mivel szervizelésre tartott. Felidézte, hogy a dokumentum rendszerszintű problémaként említi, hogy „a karbantartás anyagellátása nem biztosította a szükséges alkatrészeket a szakszerű karbantartáshoz”.

A jelentés szerint a vasúti társaság anyagellátási rendszere nem biztosítja, hogy a szükséges, futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben rendelkezésre álljanak, így a karbantartó személyzet szakszerűtlen, helyettesítő megoldásokra kényszerülhet.

„Az alkatrészellátás akadozása rákényszeríti a karbantartó személyzetet az üzemszerűtől eltérő megoldások megvalósítására, megtűrésére. Fennáll a veszélye, hogy a helyettesítő megoldások megfelelőségét tévesen ítélik meg, ami baleseti kockázatot hordoz”

– áll a dokumentumban.

Javaslatként a MÁV-START Zrt. alkatrészellátási rendszerének felülvizsgálatát fogalmazták meg abból a szempontból, hogy képes legyen biztosítani a szükséges alkatrészek időben való elérhetőségét és rendelkezésre állását.

„Egy ilyen jelentés esetén minden normális országban lemondana a miniszter. Persze ott felelős miniszterek vannak, nem cinikus batidai bárók”

– zárta bejegyzését Hadházy Ákos.

A baleset tavaly nyáron történt a Heves vármegyei Ludas településen. A történtek során senki nem sérült meg, viszont a pálya, a váltók és a jelzők is megrongálódtak.