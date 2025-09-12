Lázár János: Hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset miatt aláásni a MÁV-ba vetett bizalmat

MÁV;Lázár János;vasúti baleset;kisiklott vonat;

2025-09-12 17:37:00 CEST

A pályamester állítólag a pálya lezárását javasolta annak rossz állapota miatt.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a magyarkúti vasúti baleset ügyében az építési és közlekedési miniszter a Magyar Államvasutaktól (MÁV).

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, péntek reggel a Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija eddig tisztázatlan okból kisiklott Magyarkút megállóhelynél. Az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.

Lázár János kijelentette: a baleset kapcsán két dolgot kell elkerülni, a pánikkeltést és a félvállról vételt. „Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a következő napok első számú feladata a vizsgálat lefolytatása.

A miniszter szerint tisztázni kell, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás, esetleg ezek együttese vezetett-e a balesethez. Felhívta a figyelmet arra, hogy több fénykép és videó is megjelent az interneten az esőzések miatt alámosott pályaszakaszokról. Mint mondta, ezek valóban kérdéseket vetnek fel, de választ kizárólag a szakemberek adhatnak, „nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők, és végképp nem a politikai celebek”.

Hozzátette: a MÁV pályahálózatán, különösen a mellékvonalakon, számos probléma van. Ahol lehetett, megkezdték a felújításokat, másutt lassújeleket helyeztek ki, vagy buszokkal szállítják az utasokat. „A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból. Ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél” – mondta.

A 444 információi szerint az illetékes pályamester korábban többször jelezte, hogy a MÁV 75-ös számú, Vác–Balassagyarmat közötti mellékvonalán komoly gondok vannak a pálya állapotával, éppen azon a szakaszon, ahol most a kisiklás történt. Úgy tudni, azt javasolta a vasúttársaság vezetésének, hogy a vonalat a hibák kijavításáig zárják le. A baleset helyszínén felvett videót a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tette közzé. A felvételeken, akárcsak a korábbi fotókon, jól látszik, hogy a kanyar előtti szakaszon a sínek találkozásánál rendkívül rossz állapotban volt a pálya, a felvételt készítő férfi alatt is mozgott a sín az illesztésnél.

A portál munkatársa februárban a környéken járt, és akkor is tapasztalható volt, hogy a Szokolya és Magyarkút közötti pályaszakasz rossz állapotban van.