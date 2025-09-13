Szabálytalanul menekült a rendőrök elől, majd kiderült, hogy drogot árul

kábítószer;drog;elfogás;menekülés;

2025-09-13 12:13:00 CEST

Kezdeményezték a letartóztatását.

Kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgattak ki egy 37 éves férfit – közölte a rendőrség.

Az eset még szeptember 5-én délelőtt történt, amikor egy szabálytalan motorost akartak igazoltatni Budapesten, a Népliget közelében. Amikor a jármű vezetője megpillantotta a rendőröket, nagy sebességgel menekülni kezdett. A járőrök szolgálati gépkocsival követték, és hangosbemondón többször felszólították a megállásra, hiába. Nem sokkal később a motoros egy füves területre hajtott, ahol megcsúszott, majd nekiütközött a rendőrautónak. Az ütközés miatt senki sem sérült meg; a férfit a rendőrök elfogták.

Kiderült, hogy a motorosnak soha nem volt vezetői engedélye. A kábítószer-gyorsteszt THC-ra pozitív lett. A férfi ruházatából alufóliába csomagolt növényi törmelék, kristályos anyag, valamint kábítószer-fogyasztására alkalmas eszköz került elő.

A rendőrök a motorkerékpárt is átvizsgálták, amelynek kormánya alatti tárolója és csomagtartója szintén kábítószergyanús anyagot rejtett; alapos gyanú merült fel, hogy a férfi az utóbbi időben kábítószerrel kereskedhetett. Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt kristályos anyag kristályt tartalmazott.

A nyomozók őrizetbe vették Cs. Rolandot, egyben kezdeményezik letartóztatását.