Az önirónia és a hatásvadászat örök bajnoka

What is entertainment? – erről az alapvető dilemmáról rugaszkodott az egekbe péntek este Robbie Williams, a kilencvenes évek fenegyereke péntek este az MVM Dome-ban.

Jogos felvetés a TikTok-videók, az instant dopaminbombák és a gyorsfogyasztás világában, hogy egy már-már kiöregedőben lévő popsztár a bulik világából már-már kiöregedő közönségének hogyan is hozza el a felejthetetlen koncertélményt. A műfaj brit fenegyereke kétórás pop-színházzal, házibuli-standup fúzióval és vécépapír lövedékekkel válaszolta meg saját kérdését: – Entertainment is making people feel something – azaz szórakoztatni annyit tesz, mint érzéseket kelteni az emberekben, avagy szórakoztatni annyi, hogy Robbie Williams.

Az énekes több mint huszonöt éves pályafutásának csaknem minden tapasztalatát, bevált poénját és csöpögő sztoriját bevetette, hogy a telt házas arénában ülő tízezrek egyszerre nevessenek, sírjanak és tomboljanak. Az este végére kétség sem maradt afelől, hogy Williams még mindig képes a koncertek legegyszerűbb és legrégibb törvényét mozgásba hozni: a közös katarzist.

A nyitányban egy űrhajóról ugrott a színpadra, miközben a Rocket című új száma szólt, majd ledobta a szkafandert és piros suhogós melegítőben gyújtott alá a már jól bejáratott slágereinek. Megszólalt az epikus Let Me Entertain You, a képlet pedig világos volt: az este a MVM Dome teltházas közönségével való összekacsintásról fog szólni.

Robbie Williams a legapróbb gesztussal is azonnali reakciót váltott ki. Elég volt fél kézmozdulat, és az aréna ezrei sikítottak neki. És bár a hely lelátós kialakítása nem feltétenül tombolásra szabott – hiszen a közönség többnyire ülve követi az eseményeket – a poplegenda többször is felállította a henyélőket, mértékkel bár, de mindenkit megmozgatott. Képessége, hogy láthatatlan zsinórokkal mozgatja a közönséget, az, ami húsz év után is érvényessé teszi őt a színpadon, mert egyébként zenei alakításra való rátermettsége már igencsak rogyadozik.

Inkább a közönséget énekeltette, többnyire kószált a színpadon és egy órával a koncert kezdete után meg is pihent elnyammogni valamit. Ám azt, hogy kokain helyett már inkább energiaszeletet választ, olyan transzparensen adta át, hogy nemhogy megbocsátott neki a nagyérdemű, de ovációval fogadta. Miután pedig bevallotta – úgy nézek ki, mintha szorulásom lenne, amikor menő akarok lenni – és felszólított mindenkit, hogy hanyagolja ezt az igényt mert igen fárasztó kényszer, még azt is elmondta, hogy szorong, nem tud aludni, öregszik és a nemi szerve is meglehetősen átlagos méretű.

Az este egyik legszellemesebb pillanata volt, amikor a kivetítőn megjelent a mesterséges intelligenciával életre keltett tinédzserkori Robbie. A naiv kölyök arról faggatta idősebb mását, mire vitte az életben, valóban olyan szép családja lett-e, mint amilyet elképzelt, majd odavetette például – Akkor a jövőben engedélyezték a melegházasságot?. Az énekes laza öniróniával válaszolgatott a tizenhét éves srácnak majd ehhez hasonló önmagán gúnyolódó poéngöngyöleggel, és némi hatásvadász csöpögéssel folytatta a show-t.

Nem hiányozhatott a megszokott Take That-vicc sem. Williams felemlegette, hogy a fiúbandában háttérbe szorították, (mert nem ment neki az éneklés) majd a Relight My Fire előadásával „visszafoglalta” az eredetileg rá szabott dalt.

Az előadás dramaturgiájának elengedhetetlen része volt aztán a családi blokk. A popsztár felidézte nagymamáját, aki feltétel nélküli szeretetet adott neki, édesapját, aki Parkinson-kórral küzd, mégis elment egy koncertjére, és anyósát, aki idén felépült a rákból – aztán ezekkel a megható, enyhén giccses sztorikkal megágyazva a My Way-nek, felültetett mindenkit a nosztalgia-vasútra, és amíg a szám lement, a közönség végignézhette a még kevésbé ráncos Robbie Williamsről és családjáról készült diavetítést. Az aréna egy pillanatra emlékhellyé vált, ahol egy rehab utáni kicsit erőltetetten életigenlő showmannel együtt könnyezték meg a rajongók, hogy milyen szép is ez a világ.

Lement így a Love my life című száma, a fináléban viszont a Feelt, majd a kihagyhatatlan Angelst tényleg úgy adta elő a poplegenda, hogy mindenki beleborzongott a kilencvenes éveket idéző mámorba. A teljes MVM Dome együtt énekelte vele a sorokat, és a koncert végére valóban evidensé vált, hogy a szórakoztatás mesterségében Robbie Williams még mindig verhetetlen.

