Generációkon átívelő mesék

Dargay Attila;

2025-09-15 10:42:00 CEST

Dargay Attila animációs filmjeiről és az életéről mesél a róla készült dokumentumfilm, melyben az özvegye és alkotótársa, Henrik Irén is visszaemlékezik.

Ki ne látta volna a Lúdas Matyit, a Vukot, a Szaffit, Az erdő kapitányát? Dargay Attila egész estés animációs filmjei máig több generációnak nyújtanak örömöt, miközben mesélnek kitartásról, barátságról, szerelemről és arról, hogy a jó végül elnyeri a jutalmát, a gonosz meg a büntetését. A Dargay Attila-portréfilm ezeknek a meséknek a létrejöttét és alkotói folyamatát mutatja be archív felvételeken, filmrészleteken és interjúkon keresztül. A mű péntek este debütált a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a vetítés után Muszatics Péter filmtörténész beszélgetett Ballai Andrással, a film egyik rendezőjével, Orosz Anna Ida animációs történésszel és Henrik Irénnel, Dargay Attila özvegyével és alkotótársával.

A film könnyen nosztalgiát ébreszt: a Lúdas Matyiból, a Vukból és a többi meséből kiragadott részletek megidézik az alkotásokat, míg az archív felvételeken láthatjuk Dargay eredeti terveit és fázisrajzait is, illetve az animációs filmeket gyártó, egykori Pannónia Filmstúdió munkatársait is. A VHS-felvételeken pedig megismerjük a címszereplő magánéletét, például amikor feleségével külföldön nyaral, a tengerbe készül besétálni vagy a kutyájával játszik a nyaralójuk kertjében. Közben néhány kulisszatitok is kiderül, köztük amikor a Lúdas Matyi történetében a felsőbb vezetés valamit kifogásolt, és Dargay és Nepp József csalódottan mentek haza, Henrik Irén mindig káposztás tésztát készített nekik – amire több mint tízszer került sor, mire az alkotás zöld utat kapott. Megtudjuk azt is, hogy a Vukban miért olyan költőiek és finomak a hátterek: mindez annak köszönhető, hogy amikor Henrik Irén az animációs stúdióban nyitva felejtette az ablakot, esni kezdett az eső, a cseppek pedig ráhulltak a már elkészült hátterekre, melyeken elfolytak a színek. Dargay ezt meglátva aggódni kezdett, de aztán elfogadta, hogy a hátterek lágy tónusúak lettek, így azt kérte a háttérfestőtől, hogy a film többi helyszínét is ilyen stílusban készítse el. Illetve Dargay egyik figurájának eredetére is fény derül: Az erdő kapitányának címszereplőjét a rendező a saját airedale terrierjéről mintázta.

Infó Dargay Attila-portréfilmje Rendező: Ballai András, Ducki Wi Forgalmazó: Filmarin Kft.tek

A filmben Dargay kollégái is megszólalnak, például Gálvölgyi János, aki a Szaffi című filmben több szereplő hangját is kölcsönözte, vagy Bodrogi Gyula, aki a Vukban Rá, a szürke varjú volt. Mások szakmai szempontból elemzik az életművet, M. Tóth Géza animációs rendező Dargay filmjeinek stílusát és a többi alkotóra gyakorolt hatását méltatja.

A vetítést követő beszélgetésen még számos történet előkerült. Például hogy Dargay folyamatosan rajzolt, és hogy nemcsak a négy animációs filmen dolgozott, de a Pom Pom meséinek is számos epizódját rendezte, illetve képregényeket, és a Hahota nevű vicclap címlapjait is rajzolta. Szó esett a Miskolchoz való kötődéséről, és arról, hogy a közelben, Nyékládházán, Dargay szülőhelyén a nevét viseli a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda is, ahová Henrik Irén minden évben ellátogat, és ahol a gyerekekkel Dargay-meséket néz, a fiatalok pedig megmutatják neki a rendező figuráiról készített rajzaikat.