Holtan találták otthonában Ricky Hatton volt világbajnok ökölvívót

2025-09-14 14:34:00 CEST

A brit bokszoló 46 éves volt. Az utóbbi években edzőként dolgozott, a nyáron jelentette be visszatérését a ringbe.

Vasárnap reggel holtan találták Greater Manchesterben található otthonában Ricky Hatton korábbi világbajnok brit ökölvívót – számol be a helyi rendőrség közleménye alapján a BBC. A rendőrség szerint a halálával összefüggésben gyanús körülmény egyelőre nem merült fel.

Richard John Hatton brit profi ökölvívó volt, aki 1997 és 2012 között versenyzett, azóta bokszpromóterként és edzőként dolgozott. A nyáron jelentette be, hogy visszatér a ringbe decemberben. Karrierje során két súlycsoportban szerzett világbajnoki címet, és a „The Hitmen” becenevet viselte. 46 évesen hunyt el.