A brit bokszoló 46 éves volt. Az utóbbi években edzőként dolgozott, a nyáron jelentette be visszatérését a ringbe.
Botrányos körülmények között szenvedett megosztott pontozásos vereséget Bacskai Balázs az olimpiai bronzérmes olasz Vincenzo Mangiacaprétól a Samsunban zajló ökölvívó kvalifikációs tornán. A magyar küldöttség vezetősége, a többi versenyző és az érintett is állítja, elcsalták a meccset.
Szörnyű balesetben vesztette életét az Európa-bajnok ökölvívó, Csjef Sándor. A 66 esztendős sportember a leengedett sorompó alatt próbált átkelni Monorierdő állomáson, amikor egy – takarásból érkező - szerelvény halálra gázolta.
Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Badari Tibor, kétszeres Európa-bajnok ökölvívó.
Hetvenöt éves korában elhunyt Török Gyula ökölvívó, a római olimpia légsúlyú bajnoka. Haláláról családja értesítette vasárnap az MTI-t.