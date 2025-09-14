Kiakadt Bacskai

Botrányos körülmények között szenvedett megosztott pontozásos vereséget Bacskai Balázs az olimpiai bronzérmes olasz Vincenzo Mangiacaprétól a Samsunban zajló ökölvívó kvalifikációs tornán. A magyar küldöttség vezetősége, a többi versenyző és az érintett is állítja, elcsalták a meccset.