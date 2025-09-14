Ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

Ukrajna;olajfinomító;dróntámadás;orosz megszállás;

2025-09-14 13:09:00 CEST

Egy olyan vegyi üzem is találatot kapott, amely az ukrán határtól majd' 1500 kilométerre található.

Az ukrán hadsereg szeptember 14-re virradóra támadást hajtott végre az oroszországi Leningrád megyében található kirisi olajfinomító ellen – írja az ukrán hadsereg vezérkarára hivatkozva a The Kyiv Independent.

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója közölte, hogy a térségben három drónt semmisített meg az orosz légvédelem, de az egyik roncsai a finomító területére zuhantak és tüzet okoztak. A lángokat eloltották, személyi sérülés nem történt.

Helyiek videó- és fényképfelvételeit az orosz ellenzéki Astra csatorna tette közzé, amelyeken robbanás és a létesítményből kicsapó lángoszlop látszik. A Kirisinefteorgsintez (KINEF) néven is ismert üzem a Rjazanyi finomító mellett Oroszország két legnagyobb kapacitású olajfeldolgozója közé tartozik. A Szurgutnyeftyegaz tulajdonában lévő komplexum évente mintegy 17,7 millió tonna, azaz napi 355 ezer hordó kőolajat dolgoz fel, ami az ország termelésének 6,4 százalékát adja. A létesítmény több mint 800 kilométerre található az ukrán határtól.

Nem ez volt az első támadás a terület ellen: 2025 márciusában az ukrán katonai hírszerzés már végrehajtott itt egy csapást. A mostani akció két nappal követte az ukrán biztonsági szolgálat szeptember 12-i dróntámadását, amely Oroszország legnagyobb balti-tengeri olajexport-kikötőjét, Primorszkot érte. Akkor egy hajó és egy szivattyúállomás is kigyulladt, az olajszállítmányokat pedig ideiglenesen felfüggesztették.

Egy másik célpontot is támadás ért: ugyancsak az Astra számolt be arról, hogy az oroszországi Permi területen lévő Metafrax Vegyipari Kombinátot dróncsapás érte. Dmitrij Mahonyin, a régió kormányzója közölte, hogy 21:20 környékén egy drón csapódott be Gubaha városában egy ipari létesítménybe. Állítása szerint nem történt sérülés, az üzem működése folytatódik. A gyár 2023-ban új AUM-egységet (ammónia–karbamid–melamin) helyezett üzembe, amely első nyolc hónapjában mintegy 300 ezer tonna ammóniát termelt. A céget az Egyesült Királyság és Ukrajna is szankciókkal sújtotta.

Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz katonai és ipari objektumok ellen. Az ukrán katonai hírszerzés szeptember 12-én például egy, Baskírföldön lévő nagy olajfinomítót vett célba, amely csaknem ezerötszáz kilométerre fekszik az ukrán határtól.