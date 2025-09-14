Ukrajna;olajfinomító;dróntámadás;orosz megszállás;

Távoli felvétel az olajfinomítót érő csapásról

Ukrán dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót

Egy olyan vegyi üzem is találatot kapott, amely az ukrán határtól majd' 1500 kilométerre található. 

Az ukrán hadsereg szeptember 14-re virradóra támadást hajtott végre az oroszországi Leningrád megyében található kirisi olajfinomító ellen – írja az ukrán hadsereg vezérkarára hivatkozva a The Kyiv Independent.

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója közölte, hogy a térségben három drónt semmisített meg az orosz légvédelem, de az egyik roncsai a finomító területére zuhantak és tüzet okoztak. A lángokat eloltották, személyi sérülés nem történt.

Helyiek videó- és fényképfelvételeit az orosz ellenzéki Astra csatorna tette közzé, amelyeken robbanás és a létesítményből kicsapó lángoszlop látszik. A Kirisinefteorgsintez (KINEF) néven is ismert üzem a Rjazanyi finomító mellett Oroszország két legnagyobb kapacitású olajfeldolgozója közé tartozik. A Szurgutnyeftyegaz tulajdonában lévő komplexum évente mintegy 17,7 millió tonna, azaz napi 355 ezer hordó kőolajat dolgoz fel, ami az ország termelésének 6,4 százalékát adja. A létesítmény több mint 800 kilométerre található az ukrán határtól.

Nem ez volt az első támadás a terület ellen: 2025 márciusában az ukrán katonai hírszerzés már végrehajtott itt egy csapást. A mostani akció két nappal követte az ukrán biztonsági szolgálat szeptember 12-i dróntámadását, amely Oroszország legnagyobb balti-tengeri olajexport-kikötőjét, Primorszkot érte. Akkor egy hajó és egy szivattyúállomás is kigyulladt, az olajszállítmányokat pedig ideiglenesen felfüggesztették.

Egy másik célpontot is támadás ért: ugyancsak az Astra számolt be arról, hogy az oroszországi Permi területen lévő Metafrax Vegyipari Kombinátot dróncsapás érte. Dmitrij Mahonyin, a régió kormányzója közölte, hogy 21:20 környékén egy drón csapódott be Gubaha városában egy ipari létesítménybe. Állítása szerint nem történt sérülés, az üzem működése folytatódik. A gyár 2023-ban új AUM-egységet (ammónia–karbamid–melamin) helyezett üzembe, amely első nyolc hónapjában mintegy 300 ezer tonna ammóniát termelt. A céget az Egyesült Királyság és Ukrajna is szankciókkal sújtotta.

Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz katonai és ipari objektumok ellen. Az ukrán katonai hírszerzés szeptember 12-én például egy, Baskírföldön lévő nagy olajfinomítót vett célba, amely csaknem ezerötszáz kilométerre fekszik az ukrán határtól.

