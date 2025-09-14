Néhány napig még marad a hűvös, esős idő, de a hét végén 30 fok is lehet

időjárás;időjárás előrejelzés;HungaroMet;

2025-09-14 19:23:00 CEST

A jövő héten ismét változékony időjárásra van kilátás. A hét elején többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében ismét melegedés kezdődik.

A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében csökken a csapadék esélye és ismét melegedés kezdődik, a hét végén már jellemzően derült idő várható 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekkel – derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnap közzétett előrejelzéséből.

Hétfőn a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.

Kedden északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű. Az északnyugati országrészben lesz hűvösebb, a délkeleti határ mentén melegebb.

Szerdán a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, helyenként gyenge zápor előfordulhat. Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul, míg délután 19-24 fok valószínű.

Csütörtökön változóan, napközben időszakosan erősen felhős idő várható, északnyugaton, északon néhol gyenge eső előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. A minimum többnyire 9-16, a maximum 20-27 fok között valószínű.

Pénteken túlnyomóan napos időre lehet készülni, de északkeleten egy-egy gyenge zápor nem kizárt. Hajnalban 10-16, délután 23-29 fok várható. Szombaton túlnyomóan derült lesz az ég, a minimum-hőmérséklet 10 és 17, a maximum-hőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat. Vasárnap túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A minimum-hőmérséklet a jövő hét utolsó napján 12 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz.