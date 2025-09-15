A Fidesz után a Tisza Párt is kampányba kezd, négymillió szórólapot akar teríteni

Fidesz;szórólap;szórólapozás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-15 11:02:00 CEST

Magyar Péter azt ígérte, hogy a Tiszta Hang nevű kiadványuk kétmillió példánya mellett négymillió szórólapot is eljuttatnak a magyar háztartásokba.

A hétvégétől elindítottuk a TISZA adócsökkentési kampányát szerte az országban. A TISZTA Hang kétmillió példánya mellett négymillió szórólapot juttatunk a magyar háztartásokba – közölte Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztját azzal folytatta: „Október 23-ig újra minden magyar településre eljutunk az igazsággal. Ott leszünk a főtereken, főutcákon, vagy éppen a kisbolt és a templom mellett, Nem janicsárokkal, nem zsoldosokkal, hanem több tízezer önkéntessel.” Magyar Péter azt is írta, hogy folytatódik az országjárás, közben pedig „dübörög” a Tisza Világ applikációjuk, állítása szerint naponta több ezer az új letöltők száma.

A tiszás szórólapkampányról szóló bejelentésre egyébként két nappal azután kerül sor, hogy a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szombaton a Facebook-oldalán közölte: október elsejéig négymillió szórólapot küld szét a Fidesz „a Tisza Párt adóemelési terveiről”. Ezeket a politikus ígérete szerint 10 ezer önkéntes segítségével juttatják el az összes háztartásba, minden postaládába.

Mint arról beszámoltunk, az új fideszes kommunikációs hadjárat az ellenzéki párt állítólagos adóemelési törekvéseiről azt követően vette kezdetét, hogy egy, a kormányközeli Index által nyilvánosságra hozott, megkérdőjelezhető hitelességű dokumentum szerint évi 5 millió forintos jövedelem esetén 22, évi 15 millió forint fölött pedig 33 százalékosra növelnék az szja-t.

Orbán Viktor ezután Kötcsén nemzeti konzultációt hirdetett az úgynevezett „Tisza-adóról”, mire Magyar Péter a múlt héten bejelentette, hogy a fideszes akcióval párhuzamosan a Tisza Párt több tízezer önkéntes segítségével új pultozós kampányt indít, amelynek keretében az adócsökkentési programjukat fogják népszerűsíteni.