Nőtt a rezsitámogatás, újra kiemelkedő nyereséget ért el az MVM

A valójában magas orosz gázárak miatt ismét több száz milliárd forinttal támogatott állami energiacsoport az év első felében a tavalyival megegyező, kiemelkedő nyereséget ért el.

Az év első felében „rezsivédelmi szolgáltatásai” ellentételezéseként az MVM 484 milliárd forint állami támogatást kapott – derül ki az állami energiacsoportnak a tőzsdeképesség jegyében reggel közzétett időszaki jelentéséből. Ez több mint egytizedével még meg is haladja a tavalyi egyazon időszakban utalt, 435 milliárd forintot, jóllehet az összeg a támogatási rendszer első teljes éve, 2023 első felében még 721 milliárd forintot tett ki.

A „rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése” az az összeg, amit az állam a 2022-es gázárrobbanás óta a háztartások ellátását végző MVM-nek utal a valójában egekbe szökő orosz gázbeszerzési ár és a 2014-es szinten tartott, „rezsicsökkentett” lakossági gázárak között keletkező hatalmas hiány betömésére. A „rezsivédelmi szolgáltatás” Európai Unió által is engedélyezett elszámolása állítólag rendkívül szigorú. Az csakis a piacinál alacsonyabb árú lakossági gáz és áram beszerzésére költhető, mértékét pedig a rezsicsökkentett és a piaci árak különbségéből számolják ki. A mostani támogatás látszólag jócskán meghaladja azt a szintet, mint ami a piaci gázárak 2022-es emelkedése, illetve az azt követő, gyors esés nyomán indokoltnak tetszik.

A tavalyi év hasonló időszakához viszonyított emelkedés abból a szempontból mégis indokolt lehet, hogy a viszonyítási alapul szolgáló, TTF nevű holland gáztőzsde átlagára 2023. első féléve óta megawattóránként 30 euróról ez év első félévére 41 euróig nőtt. Az MVM, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, nyilván mindezt szabályosnak tartja. Egyébként gyakorlatilag a korábban jóval szerényebb nyereségeket felmutató MVM eredményei is a 2022-es energiaár-válság óta lőttek ki, bár az MVM azóta megugró állami támogatása és a profit ilyetén összefüggését az érintettek szintén a leghatározottabban cáfolják. Míg a kormány 2023-ban több mint 2200 milliárd forintot fordított a „rezsivédelem” támogatására, addig 2024-ben ez az összeg 1361 milliárdra rúgott; idén 880, jövőre pedig 792,5 milliárdot szánnak a költségvetésből e célra. Ennek nagy része a legszabályosabb elszámolás mellett is az MVM-en keresztül Oroszországban kötött ki. Ez az az összeg, ami a kormánypropaganda szerint évi 880 milliárddal nőne, ha nem orosz gázt vennénk, de ezt a becslést szakértők a valóságot nagyságrendekkel meghaladónak ítélték.

A most leadott, nemzetközi számviteli elveknek megfelelő kimutatás szerint az MVM Csoport adózott nyeresége 2025 első felében 222 milliárd forintra rúgott. Ez csupán 161 millióval múlja alul a 2024-es értéket. Bár a kiemelt, „teljes átfogó jövedelem” 362 milliárdról 171 milliárdra esett, az MVM korábban lapunknak küldött véleménye szerint eme, számos egyéb hatást is tükröző tételből nem vonható le az eredményességre vonatkozó következtetés.

Az árbevétel a piaci árak változása miatt 2,61 ezermilliárdról 2,59 ezermilliárdra csökkent. Mivel az első félévi nyereség nem érte el a 2024-es év után az államnak kifizetett rekordmértékű, 339,5 milliárdos osztalékot, a saját tőke 2,2 ezermilliárdról 2 ezermilliárdra mérséklődött, a tartozásállomány pedig 3,5 ezermilliárdról 3,3 ezermilliárdra esett. Áramtermelésük egy, -értékesítésük öt százalékkal bővült, földgázból 11 százalékkal kevesebbet adtak el. Ötszázmillió köbméter erejéig a gáz-, illetve 616 ezer hordó egyenértékig az olajkitermelés is megjelent.