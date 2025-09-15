Árad a panasz az MBH-ra, nem működő szolgáltatások, láthatatlan számlák, cserélődő tulajdonosok a NER házi bankjában

panasz;ügyfél;mobilapplikáció;informatikai rendszer;MBH Bank;

Több mint két éve működik, alatt több száz milliárd forintos profitot termelt, de az informatikai rendszereit még mindig nem sikerült összehangolni.

A Magyar Bankholding 2020-as alapítása óta nem sikerült az MBH Bank informatikai rendszereit egységesíteni és banki applikációra is sorozatosan panaszkodnak az ügyfelek. A lapunkhoz forduló MBH-s ügyfelek ismétlődő rendszerleállásokra és karbantartásokra, olykor számláik, egyenlegeik elérhetetlenségére panaszkodnak. Az MBH Bank a mai formájában 2023 májusa óta működik, ekkor fejeződött be a volt MKB Bank, Takarékbank (Mészáros Lőrinc és más NER üzletemberek érdekeltségei) és az állami tulajdonban lévő Budapest Bank összevonása. Vagyis több mint két éve működik az új bank, ami idő alatt több száz milliárd forintos profitot termelt, de informatikai rendszereit még mindig nem sikerült összehangolni.

A Google Play webáruházban olvasható visszajelzések is a panaszáradatot mutatják: az elmúlt egy hónapban adott ügyfélértékelések túlnyomó többsége egy csillag az ötből az MBH applikációnak.

Az értékelések átlaga jelenleg 3,4 – ez az egyik legrosszabb a magyar bankok között.

A nagyobb pénzintézetek mobiltelefonos applikációit az ügyfelek 4,3-4,7 csillaggal értékelik. Az MBH ügyfeleknél visszatérő panasz, hogy az applikáció nem működik: „számláimat nem tudom fizetni rendszeresen” vagy „sem az egyenleget, sem a múltbéli tranzakciókat nem látom”, „bizalomromboló, ahonnan menekülni kell”, vagy "folyamatos karbantartások miatt havi több alkalommal sem érhető el a szolgáltatás”. Ez csak pár az elmúlt pár hét panaszaiból – ugyanakkor elvétve 10-20 százalékában érkeznek kedvező vélemények is.

Szintén a bank informatikai és működési problémáira utal az a csalássorozat, amelynek tavasszal esett áldozatul több MBH-s ügyfél. A csalók megszerezték az MBH-s ügyfelek belépési adatait a bank internetes felületére az ügyfelek hibájából, ám a bank csalásszűrő rendszere nem érzékelte a csalók belépését, pedig azok adatmódosítással kezdték a számlák feletti irányítás átvételét. Először a bank hárította a felelősségét, ám miután kiderült, hogy a csalók egy biztonsági kiskaput használtak ki, kárpótolták a károsultakat – ám az ügy újfent rávilágított a bank informatikai és biztonsági problémáira.

A szervezeti és informatikai fejlesztők munkáját nehezíti, hogy az MBH Bank fúziója három jelentősen különböző profilú, cégkultúrájú és fejlettségű bankot érintett. Emiatt vetették el azt a koncepciót, hogy a három bank informatikai rendszereit összegyúrják, ehelyett a célkitűzés az lett, hogy egy teljesen új rendszert építsenek. A lapunkhoz eljutott ügyfél és ügyintéző visszajelzések szerint ez mind a mai napig nem fejeződött be. Mindennapos probléma, hogy egyes fiókokban nem látnak bele más rendszerekbe, így például egy volt BB-bankfiókban ma sem tudnak teljes szolgáltatást nyújtani egy volt takarékos ügyfél számára.

A bank mára mérlegfőösszegét és számos más mutató tekintve a második legnagyobb magyar pénzintézet lett, amelynek működése az egész bankrendszer szempontjából meghatározó. A bankholding létrehozásakor éppen ez volt a kormány hivatalos indoka, hogy az erős, a piac 40 százalékát uraló OTP-vel szemben fel kell építeni egy másik nagy magyar szereplőt, hogy a magyar bankrendszer valóban magyar legyen. Emellett

az sem lehet mellékes körülmény, hogy egy jövedelmező bank létrehozásával tartósan meg tudják alapozni a NER, vagyis a kormányfőhöz kötődő üzleti kör fennmaradását.

Megkerestük az MBH Bankot is a láthatóan visszatérő problémákkal. Válaszukban kifejtették, hogy mind a mai napig még nem működik egységes, integrált rendszer a bankok összevonása óta. A sajtóosztály lapunknak válaszul azt írta: „Jelenleg is zajló fejlesztéseink célja, hogy a három jogelőd bankunktól örökölt, eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core banki rendszereinket végérvényesen egységesítsük, és így ügyfeleinket már egy egységes platformon tudjuk kiszolgálni.

Ez a feladat az elmúlt 10 év legkomplexebb informatikai átállása a bankszektorban.

Egy nagyvállalat informatikai rendszerében mindig lesznek eltérő érettségű komponensek. Az egységesítés és modernizáció nem egy pár lépéses átállás, hanem egy sok lépéses folyamat, amelynek állomásai változó mértékben hatnak az ügyfélélményre. Ebben a folyamatban a bank a tervek szerint halad, az eddigi lépések sikerességét már érezzük az ügyfélkiszolgálásban, a további lépéseket pedig folyamatosan finomítjuk a korábbi tapasztalatok alapján”. Hangsúlyozták, hogy egy bank jó működéséhez ma már elengedhetetlen a folyamatos technológiai fejlesztés. Ezt mutatja, hogy a hazai hitelintézetek mindegyike végez hosszabb-rövidebb kiesésekkel járó karbantartásokat és informatikai fejlesztéseket. Arra törekszenek, hogy a fejlesztések a háttérben folyjanak, csak a legszükségesebb esetben legyen a szolgáltatásokban kiesés – ám ezekről az ügyfeleket eddig is idejében értesítették.

Egy dadogó applikáció

Egykori MKB Bank ügyfélként igencsak problémásnak ítélte meg a hitelintézet jelenlegi alkalmazását egy olvasónk. Nem is magával a közvetlen működésével van gond, hanem felépítésével, és annak rendbehozatalára tett ígéretek betartásával – mondta lapunknak. A pénzintézet előző alkalmazásaival hasonló problémák nem voltak, azonnal látható volt minden információ. Egy vásárlás utáni egyenleg gyorsan frissült, most viszont még az is gondot okoz, hogy a hitelkártya-egyenlegét ellenőrizze az ember. Az applikációban ugyanis a folyószámlát és az eurószámlát az eddigiek szerint ugyan látni lehet, azonnal az alkalmazás megnyitás után. A hitelkártya egyenlegéhez viszont csak egy útvesztőn keresztül lehet eljutni.

Megszólalónk maga soha nem volt Budapest Bank (BB) ügyfél, mégis a menüben a profilok között olyan lehetőséget kell választania – közel 30 éve a bank vagy jogelődjénél számlát vezetve -, hogy „korábban BB volt, vagy új ügyfél”. Ezek után lehet csak eljutni az egyenleghez, de csak ahhoz. Az ehhez tartozó konkrét számlaszámhoz még ekkor sem, ahhoz újabb kattintások szükségesek, és egyáltalán nem maguktól érthető lépéseken át. Mindez azért lényeges, mert sa zolgáltatások összefésülésénél a korábbi számlaszámot megváltoztatták. Az újat pedig így nehézkes „kinyerni” az alkalmazásból, a netbankárban ez egyáltalán nem lelhető fel. Így a hitelkártya visszatöltést kész tortúrának tartja, ami szerinte nagyon messze van a korábban ígért "újradefiniáltan magas ügyfélélménytől".

A Matolcsy-klánt kivásárolták

Az elmúlt hónapokban többségbe került Mészáros Lőrinc az MBH Bankon belül, miután a Quartz Alapkezelő fennhatósága alatt maradt utolsó, alig több mint 6 százaléknyi MBH banki pakett a Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzselése alatt álló Prime Treasure Magántőkealaphoz került – írta a HVG. A bonyolult ügyletek lényege, hogy Matolcsy György volt MNB elnök fiához, Ádámhoz kötődő Száraz István vonult ki a bankból, a részvények pedig Mészáros Lőrinc baráti-ügyféli körébe kerültek. A HVG értékelése szerint a történtek rávilágítanak arra, hogy Matolcsy György botrányos távozásával az MNB elnöki székéből szétszakadt a Matolcsy–Mészáros koalíció az Orbán-kormány „házibankjának” is tartott MBH tulajdonlásában. A nemzetközi piacokon is operáló banknak – amely a pesti börzén jegyzett, s amelyből az állam is a tőzsdén keresztül adná el a maga 20 százaléknyi pakettjét – nem is volt más választása, ha szalonképes akart maradni - jegyzi meg a lap.