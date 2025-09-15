A svéd miniszterelnök szerint felháborító hazugság, amit Orbán Viktor az országáról mondott

Orbán Viktor;Svédország;hazugság;

2025-09-15 11:53:00 CEST

Ettől függetlenül Ulf Kristersson nincs meglepve.

Felháborító hazugságnak nevezte Orbán Viktor szavait Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. A magyar kormányfő a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” tartott előadást, ahol fejtette ki apokaliptikus nézeteit a skandináv országról.

A magyar miniszterelnök a Die Welt egy beszámolójára hivatkozva arról beszélt, hogy Svédországban 284 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt. E szerint a bűnbandák arra használják fel a fiatal lányokat, hogy ők lőjék fejbe az áldozatokat, mivel őket kiskorúként nem lehet felelősségre vonni. A kormányfő a történtekből a következő következtetést vonta le:

„Minden szabály, minden rend felbomlik és marad helyette a barbarizmus. Már nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezeket kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött a Jóisten tudja pontosan mikor, aminek az elmúlt 15 évben láttuk egymást következő stációit. Ez kijelentkezés az európai civilizációból, barbarizmus. Ja, bocsánat, ezek azok a svédek, akik kioktatnak bennünket jogállamiságból” - fogalmazott Orbán.

Erre reagált Ulf Kristersson svéd kormányfő a következőképpen:

„Ezek felháborító hazugságok. Persze nem meglepő egy olyan embertől, aki a saját országában szétveri a jogállamiságot. Orbán kétségbe van esve a közelgő magyar választások előtt” - fogalmazott.

Az Orbán Viktor által hivatkozott Die Welt-cikk valóban arról ír, hogy tavaly Svédországban körülbelül 280 15 és 17 év közötti lány keveredett gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény ügyébe. Hogy ezek közül a bűncselekmények közül pontosan mennyi kapcsolódott a szervezett bűnözéshez, az nem világos, de a lap kiemelte, hogy a skandináv ország évek óta bűnbandák tevékenységével kell szembe nézzen, ugyanis a nagyrészt bevándorló hátterű fiatal férfiakból álló bandák a kábítószer-piac feletti ellenőrzésért küzdenek, lövöldöznek, vagy házi készítésű robbanóanyagokkal követnek el támadásokat.

Orbán Viktor előadásából a Die Welt cikknek az a része viszont kimaradt, hogy a stockholmi kormány ezt a helyzetet természetesen nem hagyja annyiban, ugyanis az e héten megtett bejelentés szerint 13 évre csökkentik az ilyen bűncselekmények büntetőjogi felelősségre vonásának a korhatárát. Ulf Kristersson a cikk szerint maga is arról beszélt, hogy a korábbi svéd bevándorlási politika felelőtlensége és a sikertelen intergráció vezetett a kialakult helyzethez.