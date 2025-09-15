Nem áll távol az uszítás a Fidesztől, Orbán Viktor és a pártja holdudvara azonnal baloldalt kiáltott Charlie Kirk meggyilkolása után

baloldal;Fidesz;gyilkosság;uszítás;Charlie Kirk;

2025-09-15 06:43:00 CEST

Még azt sem tudni miért lőtték le az amerikai jobboldali véleményvezért Charlie Kirköt, de a Fidesz és holdudvara rögtön baloldalt kiáltott. Nem áll távol az uszítás a Fidesztől – mondták a szakértők.

– Ennek a kommunikációnak az a célja, hogy fenntartsák a megosztottságot, és gyűlöletkeltéssel egyben tartsák a saját táborukat – így fogalmazott a Népszavának Síklaki István szociálpszichológus, miután a Fidesz és holdudvara már akkor a „baloldalt” hibáztatta Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivistával szemben elkövetett halálos merénylet kapcsán, amikor még semmit sem lehetett tudni a támadóról.

A Fidesz – vélekedett Síklaki István – egyszerűen átvette az amerikai propagandát, miközben fő kihívójukat, Magyar Pétert, ha megfeszülnek sem lehet baloldalinak nevezni. Ő egy jobboldali jelölt. A szakértő szerint épp ezért nem gondolja, hogy a kormánypárt most tudatos, sokkal inkább arról van szó – folytatta Síklaki –, hogy megnyomták magukban a szokásos gombot.

Charlie Kirket 2025. szeptember 10-én, helyi idő szerint dél körül lőtték le a Utah Valley University campusán, Orem városában. Az ismert jobboldali aktivistát szabadtéri beszélgetése közben lőtték le, a nyakán találták el. A 31 éves férfit azonnal kórházba szállították, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem élte túl a támadást. A hatóságok továbbra is vizsgálják az esetet, a tettest szeptember 12-én elkapták, de annak indítékot egyelőre nem sikerült azonosítani. Annyit tudni, hogy a 22 éves elkövető családja keményvonalas republikánus.

„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – mondta például Kocsis Máté a Fidesz-frakcióvezetője. Orbán Viktor kormányfő is személyesen posztolt az esetről, kijelentette: „Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte.” Majd a miniszterelnök párhuzamot vont a Robert Fico elleni merénylettel és az Andrej Babiš elleni támadással.

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is beállt a sorba, szerinte a tragédiához a „baloldali, liberális gyűlöletkeltés” vezetett. Rákay Philip fideszes influenszer pedig azt sorolta mit kéne abbahagynia a „Balos, liberális, mára Tiszássá lett hergelőknek.”

Sik Endre szociológus a Népszavának arra hívta fel a figyelmet, hogy az agresszió a Fidesztől sem áll távol. – A korábbi nemzeti konzultációk is sokféle manipulatív technikát alkalmaztak. Ezeket egy zavart ember könnyen erőszakra való felhívásként értelmezheti – mondta. Az pedig megszokott, a szakértő szerint, hogy a Fidesz-kommunikációban kiosztott szerepek vannak.

– Navracsics Tibor az emberarcú fideszes, Németh Zsolt az atlantista, Lázár János az „őszinte”. És vannak a „vadak”, az egyre szélsőségesebbek, például Menczer Tamás, vagy Kocsis Máté is,

aki a legdurvábban fogalmazott Charlie Kirk esetében. Ezt Rogánék leosztották – fogalmazott a szociológus.

Síklaki István is egyértelművé tette: a Fidesz táborban eleve régóta jelen van az agresszió, legyen az verbális vagy fizikai. – Itt vannak például egyes fociultrák, de „emlékezetes” az is, amikor Fidesz-szimpatizánsok „akasztófán lógó Gyurcsányokat” cipeltek a 2006-os tüntetésekre. Nyilván említhetném Kövér László akasztásos beszédét is – emlékeztetett Síklaki István. (Kövér László 2002-ben az akkori országgyűlési választás kampányhajrájában azt mondta Békéscsabán: „Sokan vannak ma Magyarországon olyanok, akik nem tudnak örülni a kormány intézkedéseinek. Ezért azt ajánlom nekik: vegyenek egy kalapácsot, egy szöget és egy kötelet, menjenek le az alagsorba, és a szögre, vagy ha találnak jó gerendát, akkor arra kössék fel magukat”)