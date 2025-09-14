Lázár János: Elfelejtettük, hogy nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni

Lázár János;Harcosok Klubja;luxizás;

2025-09-14 08:57:00 CEST

Dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebekről is beszélt az építési és közlekedési miniszter, neveket azonban nem mondott a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában.

A kormányzás elmúlt 15 évéről beszélt, a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A politikus az ismert kiszólással kezdte, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb. Szerinte az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, bár hoztak néhány hibás döntést. Elfelejtettük, hogy nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni – jegyezte meg, hangsúlyozva, „áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek” rontották a hitelüket, neveket azonban nem említett. Kizárólag „a legerősebb” képes önreflexióra, megújulásra és változtatásra – mondta.

A miniszter arról is beszélt, hogy „aki nem szereti, hogy baszogatják a Facebookon, az ne legyen politikus”, majd hozzátette, mindenkinek oda kell mennie, ahol az emberek vannak. Kiemelte: a politikai környezet átalakulása miatt a képesség előbbre való a tisztségnél, a kampányfeladat pedig megelőzi a pártfunkciót. – Az, hogy mit csinálsz, fontosabb annál, hogy honnan csinálod. Nem kell pártgyűlésre járni, hogy lásson a főnök. Nem kell irodában üldögélni, hogy megmutasd, dolgozol. A kampányban csak egy dolog fog számítani, az pedig az eredmény. Győzd meg a többieket arról, hogy neked van igazad, hogy nekünk van igazunk, hogy mi állunk a történelem jó oldalán, hogy az emberek velünk és az általunk képviselt politikával járnak jobban – fejtegette.

A rendezvényen várhatóan beszédet mond Orbán Viktor is, aki a szobájában rajzó poloskák kisöprésével hangolódott az eseményre.