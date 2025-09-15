Több mint egy éve nem volt ilyen, hétfőn 390 alá erősödött a forint

euró;forint;árfolyam;forintárfolyam;

2025-09-15 11:47:00 CEST

Most 389,7 körül jár a jegyzés.

A múlt hét végén megközelítette a 390-es lélektani határt a forint az euróval szemben, ezzel tavaly július óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza. Hétfő reggel 390,95-nél jár az euró jegyzése, ami minimális, 0,15 százalékos korrekciót jelent péntek estéhez képest. Délelőtt, háromnegyed 11 körül aztán 390 alá erősödött tovább a forint – vette észre a Portfolio. Most 389,7 körül jár a jegyzés.

Közben a dollár-forint is csúszott lefelé, a hétfő délelőtti 332,27 körüli árfolyam 0,1 százalékkal alacsonyabb, mint a hétvége előtt.

A Portfolio kiemeli, a hét elején valószínűleg kivárás jellemzi majd a devizapiacot, aztán szerda este jön a Fed kamatdöntő ülése, mely meghatározhatja a következő időszak irányát. Az amerikai jegybank nem csak „szimplán” a kamatról dönt majd, hanem friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is publikál. A kamatdöntés szinte biztosan lazítás lesz, a legvalószínűbbnek most egy 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik, a piac minimális esélyt ad az 50 bázispontos vágásra. Az amerikai kamatszint csökkenése akár jó is lehet a forint számára, hiszen a dollár esetleges gyengülése pozitívan érintené a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközöket. Viszont a fentiek alapján a mostani vágás már szinte teljesen be van árazva, a nagy kérdés legfeljebb az lehet, milyen jövőképet vázol fel a Fed.