Észak-Korea leszögezte, atomhatalomként betöltött státusza végleges és visszafordíthatatlan

2025-09-15 13:57:00 CEST

Nukleáris fegyverkezése pedig „elkerülhetetlen szükségszerűség” az amerikai nukleáris fenyegetettséggel szemben.

Észak-Korea atomhatalomként betöltött státusza visszafordíthatatlan – idézte hétfőn a KCNA állami hírügynökség az ország ENSZ-hez és a bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált állandó képviseletének közleményét, bírálva egyúttal az Egyesült Államok „anakronisztikus” nukleáris lefegyverzési követeléseit.

„A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomhatalomként betöltött helyzete, amely az állam legfőbb és alapvető törvénye, végleges és visszafordíthatatlan” – szól a közlemény, a belügyekbe való beavatkozás „provokatív aktusaként” bírálva az Egyesült Államok nukleáris lefegyverzésre irányuló törekvéseit.

A közlemény hangsúlyozza egyúttal, hogy Phenjan nukleáris fegyverkezése „elkerülhetetlen szükségszerűség” az amerikai nukleáris fenyegetettséggel szemben.