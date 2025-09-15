Orbán Viktor: Isten áldja Svédországot!

Orbán Viktor;Svédország;üzengetés;

2025-09-15 14:25:00 CEST

A miniszterelnök válaszolt a hazugság vádjára. Azt álltja, aggódik Svédországért.

Mint beszámoltunk róla, felháborító hazugságnak nevezte Orbán Viktor szavait Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, miután a magyar kormányfő a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” apokaliptikus nézeteit vázolta a skandináv országról. Ezt arra hivatkozva tette meg, hogy kiderült, a svéd kormány leszállítja a büntethetőség korhatárát, miután tendenciává vált, hogy bűnbandák kamaszlányokat használnak fel gyilkosságok elkövetésére.

Orbán Viktor a történtekből azt szűrte le, hogy Svédország kijelentkezett a civilizációból és úrrá lett a skandináv országban a barbarizmus. A svéd kormányfő ezt felháborító hazugságnak minősítette, hozzátéve, mindezt egy olyan ember fogalmazta meg, aki saját hazájában szétveri a jogállamiságot. Azt is írta, hogy Orbán Viktor valószínűleg kétségbe van esve a jövő évben esedékes magyar választások miatt.

A magyar miniszterelnök az X-en közzétett válaszában reagált, ebben diplomatikusabb stílusban, de lényegében ugyanazt fogalmazta meg. Azt írta: „A hagyományos értékek elhagyása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret eresztett Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.” Úgy folytatta, hogy a jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása, ezért ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.

„Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!” - zárta sorait Orbán.