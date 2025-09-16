Sára Botond a törvényes működés őre, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla októberben ül össze Budapest hiányzó főpolgármester-helyettese miatt

Budapest;Vitézy Dávid;Fővárosi Ítélőtábla;főpolgármester-helyettes;Sára Botond;Szentkirályi Alexandra;

2025-09-16 05:55:00 CEST

Októberben ülésezik a hiányzó főpolgármester-helyettes miatt indított ügyben a Fővárosi Ítélőtábla – tudta meg a Népszava.

A Fővárosi Ítélőtábláig jutott a hiányzó főpolgármester-helyettes ügye. A másodfokon eljáró bíróság október 7-én ülésezik – tudta meg a Népszava. A tavaly októberben másodjára hivatalba lépő Karácsony Gergelynek ugyanis lassan egy év alatt sem sikerült helyettest találni. A kérdés az új közgyűlés megalakulásától kezdve vita tárgya. Bár többször is előkerült a közgyűlési ülések előtt, de soha nem sikerült olyan jelölet találni, aki megszerezhetné a többség támogatását.

A főpolgármester sem az alakuló ülésre, sem a következő közgyűlésre nem állított jelölteket a helyettesi posztra, mivel a fővárosi frakciókkal előzetesen nem tudott erről megállapodni. A döntés elsősorban a Tisza Párton áll, hiszen nélkülük egyetlen jelöltnek sincs esélye a többség megszerzésére, miközben ők maguk nem hajlandóak jelöltet állítani. Magyar Péter elsőre Vitézy Dávidot javasolta, de Kiss Ambrust, Karácsony Gergely választottját nem támogatta. Karácsony Gergely viszont ragaszkodott a jobbkezéhez.

Sára Botond törvényességi felhívására a főpolgármester novemberben ugyan benyújtott egy előterjesztést, amelyben újfent Kiss Ambrust, korábbi helyettesét, a hivatal jelenlegi főigazgatóját és a választási rivális Vitézy Dávidot javasolta a posztra, de a Tisza, a Fidesz és a Demokratikus Koalíció előre jelezte, hogy nem fogják megszavazni a két jelöltet, így levették a napirendről. A kérdés azóta lekerült a fővárosi politikai horizontról, lévén egy jottányit sem közeledtek az álláspontok az ügyben.

Budapest főispánja Sára Botond, azonban nem engedte el a kérdést. Az önkormányzat törvényes működésének őre, aki nem mellesleg az előző önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként indult Budapesten, sőt a fővárosi mandátumát is felvette, majd visszaadta, a fővárosi kormányhivatal élére visszatérve egymás után adja ki a törvényességi felhívásokat az ellenzéki városvezetés ellen. Tavaly decemberben bejelentette: bírósághoz fordul, mivel hónapok óta jogszabályellenesen működik a fővárosi önkormányzat.

„Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. december 20-án fordult a Fővárosi Törvényszékhez, miután a Fővárosi Önkormányzat elmulasztotta teljesíteni a törvényi kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg a saját tagjai közül legalább egy főpolgármester-helyettest, amely jogszabályellenes és a főváros mindennapi működését is veszélyezteti” - válaszolták most a Népszava kérdésére.

A fővárosi önkormányzat nem vitatta a mulasztást, ahogy azt sem, hogy törvényi kötelezettség legalább egy helyettes megválasztása, de álláspontjuk szerint a keresetet a fővárosi közgyűléssel szemben kellett volna benyújtani a felperesnek. A Fővárosi Törvényszék nem fogadta el az érvelést, március 18-án hozott ítéletében megállapította a mulasztást és határozat hozatalra szólította fel a Fővárosi Közgyűlést. Erre azonban azóta sem került sor. „Az ítélet ellen a Fővárosi Önkormányzat 2025. március 31-én fellebbezést nyújtott be, amelyet a Fővárosi Ítélőtábla még nem bírált el” – tájékoztatta lapunkat a kormányhivatal.

A Fővárosi Ítélőtábla a Népszava kérdésére adott válaszában kitért arra, hogy a főváros fellebbezésében kérte a kormányhivatal keresetének elutasítását, hasonló indokkal, mint korábban. A kormányhivatal azonban erre válaszul tett nyilatkozatban kitart amellett, hogy fővárosi önkormányzat mulasztott, hiszen a közgyűlés annak szerve. A Fővárosi Ítélőtábla október 7-re tűzött ki tanácsülést az ügyben. Arról még nem született döntés, hogy az ügy elbírálása során mely körülményeket veszik figyelembe. Ezeket a tanácsülésen meghozott határozat tartalmazza majd.

Ha Fővárosi Ítélőtábla is Sára Botondnak ad igazat, akkor a bíróság mulasztást megállapító döntésében előírhatja a helyettes megválasztását egy meghatározott időpontig. Ha ennek leteltéig sem sikerül a fővárosi frakcióknak dűlőre jutniuk, akkor a bíróság a kormányhivatal kezdeményezésére elrendelheti, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges rendeletet a főváros nevében a főispán alkossa meg. Így végső soron Sára jelölhetné ki Karácsony helyettesét a közgyűlés választott tagjai közül. Ha Sára Botond a politikai preferenciáira tekintettel a Fidesz-frakcióból válogat, akkor vélhetőleg Szentkirályi Alexandrára esne a választás, aki Tarlós István idején szintén beöltötte már ezt a posztot és az idei önkormányzati választáson kormánypárti jelöltként indult a főpolgármesteri címért, de a voksolás előtt visszalépett.

Idén nyáron azonban már azt rebesgették, hogy Sára Botond inkább Vitézy Dávidot javasolná a posztra, hátha őt el tudja fogadtatni a többi frakcióval. Vitézy Dávisd akkor azt mondta a Népszavának, hogy nem fogadná el a felkérést és ha mégis kineveznék, akkor azonnal lemondana. A választáson szerzett legitimációt ugyanis nem akarta feláldozni egy kormánypárttól jött kinevezés oltárán. A városvezetés szerint a kívülről kinevezett főpolgármester-helyettes súlytalan báb lenne, mivel az ellenzéki többségű közgyűlés semmilyen érdemi hatáskört nem adna neki.