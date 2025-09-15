Orbán Viktor a svédek után a németeknek is nekiment, videóban migránsozni kezdett

Magyarország;Orbán Viktor;menekültek;Angela Merkel;zavargások;riogatás;

2025-09-15 21:49:00 CEST

Magyarország a magyaroké, és ha rajtunk múlik, az is marad – hirdette a miniszterelnök Facebook-videóban, elrettentőnek szánt németországi felvételekkel.

Németországot is lejárató emlékvideót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök hétőn a a Facebook-oldalán arra, utalva, hogy ő és kormányai tíz éve kezdődött menekültellenes politikája, amellyel szerinte elérték, hogy nálunk nincsenek utcai hordák, nincs erőszak, nincs antiszemitizmus, és nincs zavargás.

A kormányfői emlékezet képi megjelenítése 2015-ben, Németország fővárosában, Berlinben kezdődik, ahol előbb bélés járókelőket, gyermekeket mutatnak az archív felvételek, majd rendőröket, gyülekező menekülteket és az Orbán Viktort sokáig támogató volt német kancellárt. Angela Merkel a bejátszásban kétszer is elmondja: „Meg tudjuk csinálni!” Közvetlenül utána a képeken menekültek százai, ezrei láthatók erdőkben, vonatokon, sátrakban, táborokban.

A miniszterelnök magától korabeli nyilatkozatokat idéz, amely szerint a bevándorlást meg kell állítani. – Mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök, addig biztosan nem, és amíg ez a kormány van, addig biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország – idézte saját magát, elfelejtve, hogy a 2015-ös menekülthullám azt igazolta, hogy amint az Orbán-kormány megnyitotta a nyugati határokat a délről érkezők elől, azok jelentős többsége nyugatra távozott.

Nem említette meg azt sem Orbán Viktor, hogy a magyar állam rengeteg pert vesztett el az itt lévő menekültekkel való bánásmód, emberi jogok megsértése, továbbá amiatt, hogy egyszerűen megsértette a hatályos uniós jogot, egy európai bírósági ítélet nyomán pedig emiatt rengeteg pénzt veszít.

A videóban nincs szó a szabadon engedett embercsempészek ezreiről, és a hazánkba hozott távol-keleti vendégmunkások tízezreiről sem. – Mi magyarok azt szereznék, hogy ha Európa az európaiaké maradna, és meg akarjuk őrizni Magyarországot is magyar országnak – játszotta vissza egy korábbi felszólalását az Európai Parlamentben, majd „Németország 2025” felirattal autót husánggal szétverő fiatalokat, rendőrökkel összecsapó tömeget, lépcsőházban támadó rablókat láttat.

Végül „Magyarország 2025” felirattal békét sugárzó képeket látni, majd egy nagygyűlésen szónokló Orbán Viktort, aki barátainak azt mondja, hogy „Magyarországon a migránsok száma nulla. Nulla. Magyarország a magyaroké!”