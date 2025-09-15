Orbán Viktor a svédek után a németeknek is nekiment, videóban migránsozni kezdett

Németországot is lejárató emlékvideót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök hétőn a a Facebook-oldalán arra, utalva, hogy ő és kormányai tíz éve kezdődött menekültellenes politikája, amellyel szerinte elérték, hogy nálunk nincsenek utcai hordák, nincs erőszak, nincs antiszemitizmus, és nincs zavargás.
A kormányfői emlékezet képi megjelenítése 2015-ben, Németország fővárosában, Berlinben kezdődik, ahol előbb bélés járókelőket, gyermekeket mutatnak az archív felvételek, majd rendőröket, gyülekező menekülteket és az Orbán Viktort sokáig támogató volt német kancellárt. Angela Merkel a bejátszásban kétszer is elmondja: „Meg tudjuk csinálni!” Közvetlenül utána a képeken menekültek százai, ezrei láthatók erdőkben, vonatokon, sátrakban, táborokban.
A miniszterelnök magától korabeli nyilatkozatokat idéz, amely szerint a bevándorlást meg kell állítani. – Mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök, addig biztosan nem, és amíg ez a kormány van, addig biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország – idézte saját magát, elfelejtve, hogy a 2015-ös menekülthullám azt igazolta, hogy amint az Orbán-kormány megnyitotta a nyugati határokat a délről érkezők elől, azok jelentős többsége nyugatra távozott.Orbán Viktor: Isten áldja Svédországot!Már az ítélet előtt elengedhetik a külföldi embercsempészeket augusztus közepétől
Nem említette meg azt sem Orbán Viktor, hogy a magyar állam rengeteg pert vesztett el az itt lévő menekültekkel való bánásmód, emberi jogok megsértése, továbbá amiatt, hogy egyszerűen megsértette a hatályos uniós jogot, egy európai bírósági ítélet nyomán pedig emiatt rengeteg pénzt veszít.Búcsúzhatunk hét százaléktól, a Magyarországnak járó kohéziós EU-támogatás egy része már végleg elveszettEgy éve fizetjük, hogy az Orbán-kormány nem hajtja végre az EUB ítéletét, 417 millió eurót már el is vesztettünk
A videóban nincs szó a szabadon engedett embercsempészek ezreiről, és a hazánkba hozott távol-keleti vendégmunkások tízezreiről sem. – Mi magyarok azt szereznék, hogy ha Európa az európaiaké maradna, és meg akarjuk őrizni Magyarországot is magyar országnak – játszotta vissza egy korábbi felszólalását az Európai Parlamentben, majd „Németország 2025” felirattal autót husánggal szétverő fiatalokat, rendőrökkel összecsapó tömeget, lépcsőházban támadó rablókat láttat.Összesen 2544 embert fogtak el embercsempészet miatt Magyarországon, jelenleg 254-en vannak börtönbenMost egy jemeni és egy afgán család nyert pert a magyar állammal szemben a strasbourgi bíróságon
Végül „Magyarország 2025” felirattal békét sugárzó képeket látni, majd egy nagygyűlésen szónokló Orbán Viktort, aki barátainak azt mondja, hogy „Magyarországon a migránsok száma nulla. Nulla. Magyarország a magyaroké!”Újabb perekben ítélte el a menedékkérők tranzitzónás fogvatartását a strasbourgi bíróság, a magyar államnak kártérítést kell fizetnieMegrótta Magyarországot az uniós bíróság a tranzitzónák miattEmbertelenség Röszkén – kártérítésre ítélte Magyarországot a strasbourgi bíróság