A Telex és a Partizán kapta a legnagyobb összegű egyszázalékos adófelajánlást, a TASZ duplázott

szja;Országos Mentőszolgálat;Heim Pál Gyermekkórház;adó 1 százaléka;Oltalom Karitatív Egyesület;Bethesda Kórház;Partizán;Telex;

2025-09-15 18:54:00 CEST

Az Országos Mentőszolgálat a harmadik, a Heim Pál Gyermekkórház a negyedik helyre szorult. Ami az egyházakat illeti, az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek 113 ezer felajánló 1,4 milliárd forintot adott.

Hétfő délután a Nemzeti adó és Vámhivatal honlapján megjelent a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásairól készített 2025-ös lista. E szerint az évet a Telex nyerte: a lap 39 812 olvasói felajánlásból 580 563 356 forintot, azaz több mint félmilliárd forintot kapott.

A második helyen is a kormánykritikus sajtó képviselője, a Partizán végzett, a YouTube-csatornának 38 383 néző összesen 471 852 992 forintot adott Ez azt is jelenti, hogy e két sajtóorgánum több bevételhez jutott az egyszázalékos felajánlásokból, mint a legnépszerűbb egészségügyi intézmények: az Országos Mentőszolgálat 36 073 felajánlásból 383 699 256 forintot, a Heim Pál Gyermekkórház 32 510 adózótól 373 707 533 forintot, a Bethesda Kórház alapítványa pedig 21 717 felajánlásból 260 299 312 forintot kapott. Ez a lista első öt helyezettje.

A Partizán tavaly még 416 389 329 forinthoz jutott 36 978 felajánlótól, ami számszerűen kevesebb, de helyezést tekintve akkor az volt a legnagyobb összeg volt. Idén egyébként épp a nyilatkozattételi határidő előtt körülbelül egy héttel állt elő a Fidesz az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény javaslatával, amely a többi között megfosztaná a feketelistára tett sajtóorgánumokat és civil szervezeteket az egyszázalékos adófelajánlásoktól, sőt, egy későbbi módosítás szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal listáján landoló szervezetektől visszamenőlegesen is elvennék a pénzt.

Figyelemre méltó, hogy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) duplázni tudott, idén 7 295 felajánlótól 93 088 859 forint bevételhez jutott. Tavaly a civil szervezetnek még 3 367 támogatója volt, akiktől 43 millió 780 ezer forintot kapott. Az Iványi Gábor-féle Oltalom Karitatív Egyesület idén nagyjából hasonló összeget kapott, mint tavaly a hatósági vegzatúra közepette: akkor 107 843 432 forintot ajánlottak fel neki, most 109 075 555 forint jött össze 9 091 adakozótól.

2025-ben egyébként 27-en úgy gondolták, hogy a felcsúti utánpótlás-nevelés szorul rá leginkább az 1 százalékára, ebből 688 296 forinthoz jutott az alapítványuk. A Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium 119 felajánlótól 2 505 494 forint bevételt szerzett.

Ami az egyházakat illeti, az első helyen mondhatni papírforma szerint a Magyar Katolikus Egyház végzett, amely 785 ezer felajánlótól mintegy 7,97 milliárd forintot kapott. A második helyen szintén nincs meglepetés, a Magyarországi Református Egyház 338 ezer felajánlótól 3,44 milliárd forinthoz jutott, a harmadik hely

az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1,4 milliárd forintot 113 ezer felajánlótól,

ezzel a kisegyház megelőzte a krisnásokat és az evangélikusokat is. A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 1,12 milliárd forinthoz jutott 102 ezer felajánlótól, a Magyarországi Evangélikus Egyház pedig 1,08 milliárd forinthoz 98 ezer adózótól.