Az Országos Mentőszolgálat a harmadik, a Heim Pál Gyermekkórház a negyedik helyre szorult. Ami az egyházakat illeti, az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek 113 ezer felajánló 1,4 milliárd forintot adott.
Mivel egyre több az elektromos eszköz, játék, sokszor szervezetükbe gombelem kerül, ami szakszerű segítség nélkül gyorsan tragédiát okozhat.
Türelmük a végéhez közelít, ami részint az egészségügyön csattan.
A tárca nem erősítette meg Lázár János tegnapi bejelentésének azt a részét, hogy két kórház azért kapott - a Magyar Közlöny szerint - 8,7 milliárd forint fejlesztési pénzt, mert cserébe vállalta, hogy az új szülészeten nem végeznek majd abortuszt, illetve nem fogadnak el hálapénzt. Kérdésünkre azt írták, támogatják, hogy egyházi intézményekben is legyen szülészet. Erre adták a pénzt.
Nincs borzasztóbb látvány egy fájdalomtól síró kisgyereknél. A Bethesda Kórház égés intenzív osztályán kezelt gyermekek hetekig, sok esetben hónapokig kórházi ellátásra szorulnak. Az orvosok és ápolók mindent megtesznek, de a szülők közelsége nagyon fontos eleme a gyógyulási folyamatnak, ezért a kórház egy anyaotthon létrehozását tervezi.