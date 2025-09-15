Szürke zónában az abortusz ellen

A tárca nem erősítette meg Lázár János tegnapi bejelentésének azt a részét, hogy két kórház azért kapott - a Magyar Közlöny szerint - 8,7 milliárd forint fejlesztési pénzt, mert cserébe vállalta, hogy az új szülészeten nem végeznek majd abortuszt, illetve nem fogadnak el hálapénzt. Kérdésünkre azt írták, támogatják, hogy egyházi intézményekben is legyen szülészet. Erre adták a pénzt.