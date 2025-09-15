A magyarországi Bosch vezetője belépett egy Digitális Polgári Körébe, de villámgyorsan törölték a nyomait

Bosch;Zalaegerszeg;Vígh László;Bosch-csoport;Digitális Polgári Körök;

2025-09-15 18:40:00 CEST

Az Innovatív Zala – High tech Magyarországért nevű Digitális Polgári Kör megalakulását hétfőn jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője.

A magyarországi Bosch-csoport vezetője, Szászi István is tagja az Innovatív Zala – High tech Magyarországért nevű Digitális Polgári Körnek, melynek megalakulását hétfőn jelentette be Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője – írja a Telex.

Vigh László digitális polgári köréhez többnyire fideszes politikusok – Palkovics László volt technológiai és ipari miniszter, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos – és a Fidesszel nyíltan szimpatizáló közéleti személyiségek (Sasvári Sándor, Szörényi Levente, Rátóti Zoltán) csatlakoztak.

A magyarországi Bosch-csoport vezetőjének tagsága azonban a lap szerint felveti azt a kérdést, hogy egy magánvállalat vezetője mit keres az Orbán-féle mozgalomban, és a szerepvállalása mennyiben egyeztethető össze a cég saját belső szabályzatával. A lap szerint Vigh László időközben törölte a Bosch vezetőjének nevét a tagok közül, az újonnan a Facebook-oldalára feltöltött tablón pedig már nem szerepel sem Szászi István neve, sem a fotója.

„A mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az innováció korunk egyik mozgatórugója. Hatásuk túlnyúlik a technológiai szférán: átszövi az igazgatási, orvosi, művészeti és sportéletet is. Az Innovatív Zala – Digitális – High tech Magyarországért Polgári Kör célja, hogy olyan közösségi diszkussziókat indítson el, amelyek ezek társadalmi, gazdasági és kulturális beágyazottságát járják körül. A kör a polgári értékrend talaján állva kíván hozzájárulni egy high-tech, innovatív Magyarország jövőképének megrajzolásához” – olvasható a fideszes képviselő Facebook-posztjában.