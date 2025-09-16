Tarolt az Örkény István Színház előadásai a színikritikusok díjátadóján

Színházi Kritikusok Céhe;

A céh különdíját Mácsai Pál alapító igazgató kapta.

A Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című, Szőcs Artur rendezte előadása duplázott, a kőszínházi előadás és a rendezés kategóriát is megnyerte a Színházi Kritikusok Céhének - amelynek tagja lapunk színikritikusa, Balogh Gyula is - díjátadóján, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el.

A legtöbb díjat az Örkény István Színház nyerte. A nyúl fülét a legjobb jelmezért (Nagy Fruzsina és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező szakáról) és a legjobb színházi zenéért (Dargay Marcell) díjazták, a Sokszor nem halunk meg lett a legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg kategória nyertese, amelyet Tompa Andrea azonos című regénye alapján írt Gáspár Ildikó. A Szerelem női főszereplője, Pogány Judit és a Boldogtalanok epizódszereplője, Csákányi Eszter révén két színészdíj is az Örkénybe került. Az Apertúra a Jövő díj mellé a legjobb független színházi előadás díját is megkapta a Sirály című produkcióért, a szintén független Orlai Produkció Brooklyni meséje lett az évad legjobb szórakoztató előadása.

Két férfiszínész-díj került a határon túlra: László Csabát a Ház a blokkok között főszerepéért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának, Kónya-Ütő Bencét A vihar-beli epizódalakításáért a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színháznak tagjaként tüntették ki. A szintén határontúli, gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Liliom című előadásának díszletéért Márton Erikát ismerték el. A Budapest Bábszínház a legjobb gyerek- és ifjúsági előadásért tüntették ki, a Katona József Színházból Török Tamara különdíjat, a Vígszínházból Varga-Járó Sára mint a legígéretesebb pályakezdő kapott elismerést. Az életműdíjat Blasek Gyöngyi bábművésznek, a céh különdíját Mácsai Pál, az Örkény Színház alapító igazgatójának ítélték.