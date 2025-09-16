Minden jel szerint elkezdődtt Izrael szárazföldi offenzívája Gázaváros ellen

Izrael;Egyesült Államok;Gáza;légicsapás;Gázai övezet;bombázás;Marco Rubio;izraeli hadsereg;szárazföldi offenzíva;

2025-09-16 10:16:00 CEST

Az izraeli hadsereg fokozza a bombázásokat, a védelmi miniszter szerint Gáza lángokban áll. Úgy tűnik, megindult a város elfoglalására irányuló szárazföldi hadművelet, noha Izrael még nem erősítette meg. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a gázai háborúnak katonai művelettel kell lezárulnia, ha a diplomácia kudarcot vall.

Izrael az éjszaka intenzív támadást hajtott végre Gázaváros ellen – írja a BBC. Az amerikai CNN és Axios, valamint az izraeli Jerusalem Post meg nem erősített jelentései szerint az izraeli hadsereg (IDF) megindította a város teljes elfoglalására irányuló szárazföldi offenzíváját.

A múlt hónapban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök parancsot adott a hadseregnek Gázaváros elfoglalására, amelyet a Hamász palesztin terrorszervezet utolsó nagy erődítményének nevezett. Megfogadta, hogy átveszi az irányítást felette, ami nemzetközi bírálatot váltott ki.

Kedd reggel JIszrael Katz védelmi miniszter az X-en azt írta, „Gáza lángokban áll”. Hozzátétte, hogy az izraeli katonai egységek a „terrorista infrastruktúrát” támadják, harcolva a „túszok szabadon bocsátásáért és a Hamász legyőzéséért” Az izraeli hadsereg cikkünk megjelenéséig nem erősítette meg, hogy hivatalosan is elindult a szárazföldi offenzíva. A helyszínen lévő újságírók szerint az IDF szinte folyamatos össztűz, légicsapások, tüzérségi és más fegyveres támadások alatt tartja Gázavárosz

Mindez néhány órával azután történt, hogy Marco Rubio jeruzsálemi látogatása során biztosította Netanjahut az Egyesült Államok támogatásáról. Az MTI beszámolója szerint az amerikai külügyminiszter izraeli és katari állami vezetőkkel tartott megbeszéléseit követően a Közel-Keleti útja közben adott interjút a Fox News hírtelevíziónak, és ebben kifejtette, hogy a háború lezárásának békés módja az lenne, ha a Hamász elengedné a még kezében lévő 48 túszt, illetve kiadná a holttesteket, és beleegyezne a lefegyverzésbe és működésének beszüntetésébe.

Marco Rubio szerint ez az „ideális kimenetel” nem látszik, ezért katonai műveletre van szükség. Hozzátette azt is, hogy az izraeliek is szívesebben kerülnék el azt, hogy katonai erővel vessenek véget a Hamász uralmának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden művelet Izraelé lesz, és abban az Egyesült Államok nem vesz részt.

Marco Rubio megismételte, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök helytelenítette az Izrael által Katarban végrehajtott múlt heti precíziós csapást, aminek célpontja a Hamász Dohában élő felsővezetése volt. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy az izraeli katonai lépés miatt megfogalmazott amerikai aggály nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok megszűnne Izrael partnere és szövetségese lenni, a kétoldalú kapcsolatot az incidens nem befolyásolja.