Kunhalmi Ágnes újraindul a 2026-os választáson, de megszavazná Magyar Pétert miniszterelnöknek

Kunhalmi Ágnes;Magyar Péter;választás 2026;

2025-09-16 10:31:00 CEST

Az MSZP volt társelnöke, a XVIII. kerület egyéni országgyűlési képviselője szerint elhamarkodott döntést hoztak azok az ellenzéki képviselők, akik visszaléptek.

„Ha Magyar Péter megnyeri a választást, a parlamentben kész vagyok megszavazni miniszterelnöknek, tehát senkinek nem kell attól tartania, hogy az én mandátumom veszélyeztetné a rendszer- és kormányváltást” – jelentette ki Kunhalmi Ágnes az Indexnek adott interjújában. Az MSZP volt társelnöke, a XVIII. kerület egyéni országgyűlési képviselője jelezte: újraindul egyéniben a 2026-os választáson.

Az elmúlt hónapokban a Momentum és több egyéni ellenzéki képviselő, köztük Jámbor András is bejelentette, hogy nem indul a jövő évi választáson, arra hivatkozva, hogy nem akarnak a kormányváltás akadályai lenni. Kunhalmi szerint elhamarkodottan döntöttek azok az ellenzéki politikusok, akik visszaléptek.

„Ha egy baloldali politikus mindenféle garancia és partnerségi igény nélkül feladja magát, a választói sem érezhetik biztosítottnak, hogy később valóban képviselni fogja-e valaki az érdekeiket” – fejtette ki. Kunhalmi büszke a választókerületében elért eredményeire, és állítása szerint még a helyi Tisza-szavazók is elismerik munkáját, sőt arra biztatják, hogy rendezze a jelöltállítás kérdését Magyar Péterrel.

Úgy látja, a Tisza szavazói megosztottak. Szerinte míg listán sokan Magyar Péterékre fognak szavazni, addig egyéniben rá teszik majd az ikszet, mivel látták a kerületben elért eredményeit. Kunhalmi azzal érvel, hogy Magyar Péternek egyeztetnie kéne legalább a 2022-ben mandátumot nyert egyéni ellenzéki képviselőkkel.

Kunhalmi a Mi Hazánk miatt is elkerülhetetlennek tartja, hogy a felek végül valamikor leüljenek beszélni egymással. „A Fidesz számára a Mi Hazánk egyszerre jelent szavazóbázist és partnert. Az ellenzéki oldalon ezzel szemben mindenki egyedül próbálkozik. A szavazóbázis azonban nem elég homogén ahhoz, hogy ez megengedhető legyen” – fogalmazott.