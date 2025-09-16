Direkt36: Rossz reakció Magyar Péter feltűnésére, éveken át tartó szerelmi viszony – Gyurcsány Ferenc távozásának a háttere

Gyurcsány Ferenc;lemondás;DK;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Direkt36;

2025-09-16 09:13:00 CEST

Az oknyomozó portál hosszú cikket közölt arról, mi vezetett az ellenzéki párt lemondásához 2025 májusában.

Hosszú cikkben foglalkozik a Direkt36 azzal, hogy mi vezetett a volt miniszterelnök, az MSZP, majd később a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc lemondásához . Az oknyomozó portál több mint 30, a párt belügyeit ismerő forrással beszélt, ezekből pedig az derült ki, hogy a DK számára kudarccal végződő 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás után Gyurcsány Ferenc hiába vonta minden addigánal jobban az ellenzéki párt irányítását, a stratégiája nem működöt, az ellenzéki párt támogatottsága zuhant, a fővárosban több polgármester a pártból való kilépést fontolgatta.

A lap információ szerint

ezzel párhuzamosan 2024 őszére a házassága az EP-képviselő Dobrev Klárával is végérvényesen megromlott, amiben szerepet játszott Gyurcsánynak a párt egyik stábtagjával folytatott többéves szerelmi viszonya is, amely idővel nyílt titok lett a párton belül.

Gyurcsány Ferenc 2025. május 8-án némiképp váratlanul tett bejelentést arról, hogy minden pozíciójától lemon és teljesen kivonul a közéletből. Az is kiderült ekkor, hogy elválnak feleségével, Dobrev Klárával, aki az utóbbi években egyre inkább a párt arcává vált, majd később meg is választottak a DK új elnökévé.

A nagy bejelentésre a DK május 8-i elnökségi ülésén került sor, amelyre a párt több más fontos politikusát is meghívták. A fontosabb bejelentéseket előzetesen magára Gyurcsány Ferenc, a részletek ismertetését pedig Molnár Csaba ügyvezető alelnökr vállalta vvolna. A Direkt36 cikke szerint ebből az lett, hogy a pártelnök elérzékenyült 20-25 résztvevő előtt: a hangja elcsuklott, mindössze annyit tudott mondani, hogy „Molnár Csaba tájékoztat titeket”, ami elhagyta a tárgyalót, majd az épület üvegliftjébe beszállva távozott a DK Teréz körúti székházából. Így Molnár Csabára hárult a feladat, hogy bejelentse, Gyurcsány Ferenc minden posztjáról lemond, aminek hallatán – a lap egyik forrása szerint – az elnökségi ülésen résztvevő politikusok közül többen elsírták magukat. Mindenki elfogadta, hogy az ügyvezető alelnök Dobrev Klárát ajánlja pártelnöknek, ahogy azt is, hogy Gyurcsány Ferenc parlamenti mandátumát Rónai Sándor kapja meg. Azzal azonban már nem mindenki értett egyet, hogy Sebián-Petrovszki László pártigazgató vegye át a parlamenti frakció irányítását, több jelenlévő inkább a nagyobb parlamenti rutinnal rendelkező Vadai Ágnest szerette volna látni ezen a poszton.

Rosszul reagáltak Magyar Péter feltűnésére, Gyurcsány Ferenc nem mondott le a 2024-es választások után

Bár a közéletbe nem sokkal korábban berobbanó Magyar Péter pártját hónapról-hónapra jobban szerepelt a felmérésekben, a DK még a 2024. június 9-i önkormányzati és EP-választás előtti napokban is azzal számolt, hogy a listája harmadik és negyedik helyezettje is ki fog jutni Brüsszelbe, és hogy a Tisza Párt elsősorban nem tőle, hanem a többi kisebb ellenzéki párttól veszi el a szavazókat. A tavaly június 9-i, mindössze 8 százalékos választási eredmény ezek után hideg zuhanyként érte a DK egész szervezetét.

A DK nehézségei azonban már jóval Magyar Péter felbukkanása előtt kezdődtek: a 2022-ben Dobrev Klára vezetésével felállított árnyékkormány sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az egyik budapesti DK-s politikus szerint „emiatt lett némi pánik és tanácstalanság” a pártban 2023 őszére.

A DK hozzáállása Magyar Péter tavaly március 15-i rendezvénye után változott meg. Ezen ugyanis akkora tömeg jelent meg, hogy az ellenzéki pártban is belátták, Magyar Péter veszélyt jelenthet rájuk. Az MSZP-vel és a Párbeszéddel való közös lista ellett a DK másik reakciója az új helyzetre az volt, hogy támadásba lendült a Tisza Párt leendő elnöke ellen.

2024. június 9. után több baloldali ellenzéki párt vezetője is lemondott a választási kudarc miatt. Néhány nappal a választás után a DK egyik elnökségi ülésén Gyurcsány Ferenc is megkérdezte, a vezetőség igényli-e, hogy lemondjon a pártelnöki posztról, a Direkt36 forrásai szerint azonban az elnökség nem várta el a lemondást, ráadásul úgy tűnt, hogy a politikus maga sem akar távozni.

Pride-affér, Gyurcsány Ferenc szerelmi viszonya

2025. március 26-án aztán olyasmi történt, amihez Gyurcsány Ferenc nem volt hozzászokva: a DK politikusai nem fogadtak szót neki. Mindez a Fővárosi Közgyűlésben történt, amely azon a napon tárgyalta Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester két, komoly vitákat kiváltó előterjesztését.

Baranyi Kristina a Pride-felvonulás betiltásáról szóló kormányzati intézkedésekre válaszul azt javasolta, hogy a Városházára tűzzék ki a szivárványos zászlót, továbbá a tömegközlekedési eszközökre, és megállóikra helyezzenek ki Pride-ot népszerűsítő feliratokat, szimbólumokat.Gyurcsány Ferencnek megtetszettek az MKKP frakciójából érkező javaslatok, Karácsony Gergely főpolgármester viszont ellenezte azokat, mert úgy vélte, hogy a rendkívül megosztott közgyűlésen nem kapnának többséget, egy ilyen kudarc pedig csak kárt okozna a magyar LMBTQ-közösségnek.

A közgyűlés három DK-s tagja – Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, Déri Tibor újpesti alpolgármester és Keszthelyi Dorottya – azonban meglepő módon, Gyurcsány Ferenc akaratával szemben Karácsony Gergely mellé állt, pedig Molnár Csaba a szavazás előtt még rájuk is parancsolt, hogy álljanak ki Baranyiék előterjesztései mellett.

Ahogy teltek a hónapok, a pártapparátus tagjai közül többen is úgy érezték, hogy Gyurcsány Ferenc már nem érdekelt abban, hogy 2026-ban bejuttassa pártját az Országgyűlésbe, már nem viszi előre a DK ügyét. A pártelnök gondjait tovább tetézte, hogy időközben a házassága is válságba került. A Direkt36 szerint már

néhány évvel a DK 2011-es megalakulása után Molnár Csaba és Sebián-Petrovszki László tudomására jutott, hogy Gyurcsány Ferencnek viszonya van a DK egyik munkatársával. Erről úgy gondolták, akár politikai kockázatot jelenthet.

Úgy látták, ha a viszonyra fény derül, az nemcsak a párt számára lenne kínos, hanem romba döntené a látszatot is, hogy Gyurcsány Ferenc boldog kapcsolatban él feleségével, Dobrev Klárával. Emiatt arra gondoltak, hogy egyszerűen kirúgják az érintett munkatársat, akivel szakmailag is elégedetlenek voltak. A lap úgy tudja, döntésüket közölték a pártelnökkel, aki eleinte nem ellenkezett, később azonban meggondolta magát, így az érintett munkatárs visszakerült a korábbi pozíciójába.

Ezt követően a szerelmi viszony fokozatosan nyílt titokká vált a párton belül. DK-s források szerint többször előfordult, hogy Gyurcsány Ferenc és az illető munkatárs vidéki eseményeken közös szobában szállt meg. A DK politikusai közül így egyre többen értesültek a Dobreve Klárát érthetően kínos helyzetbe hozó kapcsolatról, ám igyekeztek nem tudomást venni róla.

A cikk szerint emellett „politikai nézeteltérések is mérgezték” Gyurcsány és Dobrev házasságát. Az őket ismerő források szerint a kapcsolatuk 2024 őszére annyira megromlott, hogy szétköltöztek, majd később még tettek egy kísérletet a házasságuk megmentésére, ez azonban sikertelen volt, így idén februárban eldöntötték, hogy el fognak válni, amivel párhuzamosan közös projektjük, a DK is válságba került. Később Gyurcsány Ferenc maga ajánlotta fel lemondását, 2025 tavaszán egy megbeszélésen azzal érvelt, hogy „félig nem lehet visszavonulni”, így elhatározta, hogy a parlamenti mandátumát is visszaadja, és frakcióvezetői pozíciójáról is lemond.

A Direkt36 megkeresésétől a DK elzárkózott. Az ellenzéki párt sajtóosztálya azt írta, a kérdéseikben foglalt állítások „olyan mennyiségű ferdítést, csúsztatást, hamis állítást tartalmaznak, amely lehetetlenné teszi érdemi válaszok adását”. Maga Gyurcsány Ferenc sem kívánt interjút adni a cikkhez.